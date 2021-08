Sport



I mondiali di paracadutismo fanno tappa in Russia: dita incrociate per il 'nostro' Marco Pizziconi

domenica, 15 agosto 2021, 14:00

di francesca vatteroni

Per il paracadutismo gli appuntamenti quest'anno non sono ancora finiti e la nostra Nazionale rischia di salire sul gradino più alto del podio: il percorso a tappe del campionato mondiale, dopo l'Italia e dove la nostra Nazionale si è aggiudicata la vittoria salendo nella classifica generale, prosegue con la Russia.

Si svolgeranno infatti a Tanay in Russia dal 10 al 20 agosto i campionati mondiali di Paracadutismo. Come per le Olimpiadi che dovevano svolgersi nel 2020 sono stati fatti slittare nel 2021. "Le competizioni, suddivise per le varie categorie, si svolgeranno in siti diversi. La rappresentativa italiana è composta da 23 atleti un team manager e un capo delegazione" si legge nel sito. Carrara deve tenere gli occhi puntati su Marco Pizziconi, maresciallo dei carabinieri, paracadutista, adottato dalla nostra cittadina e atleta in gara.