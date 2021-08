Sport



Tennistavolo all'aperto: esibizione a Marina di Carrara

domenica, 15 agosto 2021, 19:13

L’USD Apuania Carrara Tennistavolo fra le tante iniziative che pone in essere per sviluppare e far conoscere il tennistavolo Venerdi 20 agosto, a partire dalle ore 21, nella piazza Menconi in Marina di Carrara organizzerà una esibizione di tennistavolo all’aperto.



La dimostrazione sarà tenuta dai giovani atleti del sodalizio carrarese e sarà un momento per far provare il ping pong a chiunque abbia voglia di cimentarsi.



Sul fronte organizzativo il team apuano sta lavorando per preparare al meglio la stagione, che partirà, a metà settembre per l’attività individuale e a metà ottobre per l’attività a squadre. “Stiamo lavorando senza sosta anche durante il periodo estivo per avere squadre competitive nei vari campionati , non è facile ma ci proviamo” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti