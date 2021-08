“Tennistavolo d’estate”: esibizione in Piazza Menconi

Altri articoli in Sport

martedì, 17 agosto 2021, 17:27

Nella stagione agonistica 2021 2022 l’Apuania Carrara Tennistavolo sarà al via anche nel campionato di serie A2F, dopo aver disputato l’ anno scorso la serie B femminile, il campionato della serie A2F quest’anno vede al via 24 squadre divise in 4 gironi di 6 squadre

martedì, 17 agosto 2021, 08:45

Si è conclusa con successo l'edizione 2021 del Memorial Antonio Colò, cronoscalata da Barbarasco a Groppo nel comune di Tresana riservata ai ciclisti juniores. Patron dell’evento, il presidente Pierluigi Toni del "Circolo Acli Groppo" insieme a Paolo Colò, figlio del compianto Antonio

domenica, 15 agosto 2021, 19:13

L’USD Apuania Carrara Tennistavolo fra le tante iniziative che pone in essere per sviluppare e far conoscere il tennistavolo Venerdi 20 agosto, a partire dalle ore 21, nella piazza Menconi in Marina di Carrara organizzerà una esibizione di tennistavolo all’aperto

domenica, 15 agosto 2021, 14:00

Per il paracadutismo gli appuntamenti quest'anno non sono ancora finiti e la nostra Nazionale rischia di salire sul gradino più alto del podio: il percorso a tappe del campionato mondiale, dopo l'Italia e dove la nostra Nazionale si è aggiudicata la vittoria salendo nella classifica generale, prosegue con la Russia

venerdì, 6 agosto 2021, 18:32

L’Apuania Carrara Tennistavolo oltre alla squadra di Serie A1, di cui si è parlato e parleremo ancora, sarà al via nella stagione agonistica 2021 2022 con molte altre squadre nei vari campionati nazionali

giovedì, 5 agosto 2021, 13:48

Inizio col botto per la Pontremolese calcio che in questo avvio di stagione calcistica 2021/22, tra conferme ed acquisti dei vari calciatori, nella rosa dei nomi ha comunicato la new-entry Francesco Mutti