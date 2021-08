Vola il paracadutismo italiano con un oro nella World Cup Series

Sport



lunedì, 2 agosto 2021, 12:35

di francesca vatteroni

Lo sport italiano sta mettendo le ali ma in alcuni casi il paracadute. Gli atleti italiani non finiscono più di sorprendere quest'anno, annoverando vittorie e record in tantissime discipline. Come nel paracadutismo.

In occasione della competizione internazionale di paracadutismo infatti, presso l'aeroporto militare di Belluno svoltasi il 30, 31 luglio e 1 agosto per il 31^ trofeo di Belluno di atterraggio di precisione, la sezione militare italiana è prima assoluta e nella squadra c'è un carrarese, anche se di adozione: il maresciallo dei carabinieri Marco Pizziconi.

"Dopo il Bronzo in Slovenia di poche settimane fa, arriva anche l'oro nell'unica tappa italiana della World Cup Series-scrive sui social la Sezione Paracadutismo Sportivo Carabinieri-ancora una volta la combinazione dell'esperienza degli atleti del Centro sportivo Carabinieri e Centro sportivo Esercito ha portato il team italiano a primeggiare su tutti! Il prossimo appuntamento con la World Cup a fine agosto in Austria!". E poi a settembre la Svizzera.

La World Cup Series infatti è un circuito di 5 gare (in realtà 6 ma la gara prevista in Germania è stata annullata per l'emergenza sanitaria) dove la squadra italiana si è aggiudicata il bronzo in Slovenia e adesso l'oro nella tappa italiana.

La Nazionale italiana composta da tre Carabinieri e due soldati dell'Esercito si è dovuta confrontare con 42 squadre composte da cinque elementi ciascuna, quindi circa 200 atleti. Ce lo spiega il Comandante della sezione del comparto dei Carabinieri, Daniele Bianchi. Ogni tappa vede una classifica della singola tappa per aggiornare di volta in volta la classifica generale, che determinerà alla fine chi si aggiudicherà la World Cup Series.

Daniele Bianchi ci spiega che al momento la classifica generale è guidata dalla Repubblica Ceca ma che la squadra italiana ha buone chance per la vittoria finale, facendo chiaramente i dovuti scongiuri:" Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene anche nelle tappe successive: certo lo sport è imprevedibile e le squadre che competono ci daranno del filo da torcere. Ora si festeggia, mi sento di gioire vedendo questi ragazzi. Questo risultato è frutto infatti di anni di lavoro. Abbiamo avuto un cambio generazionale e quando succede di solito si verifica un vuoto di medaglie per un periodo".

Ce lo conferma anche Marco Pizziconi, originario di Tarquinia, ma adottato da Carrara per amore: sua moglie infatti è di Carrara e ha un'attività qui:"Abbiamo lavorato molto, con un allenamento di 4 volte alla settimana con sei, anche sette lanci al giorno. La Nazionale italiana ha un passato glorioso, questa è una conferma che mancava da un po'".