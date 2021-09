Sport



Apuania Carrara presente nella 'top 16' europea di tennistavolo

giovedì, 16 settembre 2021, 17:28

Nei giorni di sabato 18 e domenica 19 settembre si svolgerà in Thessaloníki (Grecia) il Top 16 europeo di tennistavolo, la manifestazione che mette di fronte i 16 migliori giocatori europei, quest’anno il torneo è denominata “2021 Pomegranate Europe Top 16 Cup", la formula di svolgimento prevede un tabellone ad eliminazione diretta e gli incontri di disputeranno al meglio dei 4 set. (necessita vincere almeno 4 set su un massimo di 7).



Gli atleti che si contenderanno il prestigioso torneo sono in ordine di ranking: Falck Mattias (SWE), Pitchford Liam (ENG), Franziska Patrick (GER), Gauzy Simon (FRA), Freitas Marcos (POR), Gardos Robert (AUT), Karlsson Kristian (SWE), Jorgic Darko (SLO),Groth Jonathan (DEN), Pucar Tomislav (CRO), Filus Ruwen (GER), Wang Yang (SVK), Lebesson Emmanuel (FRA), Habeshon Daniel (AUT), Gacina Andrej (CRO), Gionis Panagiotis (GRE) ; analizzando per singola nazione troviamo 2 atleti per la Svezia, Germania, Austria, Francia, Croazia, ed uno per la Slovenia, Danimarca, Slovacchia, Grecia, il Portogallo e l’Inghilterra. Una manifestazione storica e molto sentita nel mondo del tennistavolo europeo, e che, come al solito, sarà seguitissima , un torneo nel quale è difficile fornire un pronostico secco , sicuramente tra i favoriti troviamo Falck, Franziska, Pitchford, Karlsson e Jorgic. Per la prima volta nella sua ultra-cinquantennale storia l’USD Apuania Carrara Tennistavolo sarà presente a tale manifestazione con un suo tesserato, il croato Andrej Gacina che per stagione agonistica in corso veste la maglia della società carrarese.



Abbiamo sul tema ascoltato il presidente Guglielmo Bellotti “non posso nascondere l’ enorme soddisfazione di poter contare su un atleta di tale valore, e che ha disputato recentemente le Olimpiadi di Tokio; avere un nostro rappresentante nella manifestazione Top 16 Europeo è un grande onore per la nostra società e per tutta la Citta di Carrara , mi sembra di sognare, sono felice e quasi incredulo, ritengo sia anche una grande soddisfazione che ci ripaga moralmente delle tante fatiche che quotidianamente tutta la struttura compie per cercare di offrire alla città la miglior visibilità e offerta sportiva possibile” ecco le parole di Andrej Gacina, prima della partenza per la Grecia, “sono molto felice ed entusiasta di partecipare al Top 16 di quest’anno! Sono in forma e pronto per la sfida e combatterò e darò il massimo per fornire la mia miglior prestazione e andare avanti il più possibile nel torneo, che, come al solito, sarà molto forte, per questo motivo ritengo sia importante giocare bene e dare il massimo dal primo punto in poi perché non c’è una seconda possibilità in quanto si tratta di un tabellone ad eliminazione diretta”,