Arturo Antonelli comandante dei vigili del fuoco di Massa Carrara

sabato, 28 agosto 2021, 20:31

Sono iniziate ieri a Belgrado le qualificazioni dell'Italia maschile alla fase finale dei Campionati Europei a squadre, che si svolgerà a Cluj-Napoca, in Romania, dal 28 settembre al 3 ottobre. Una nazionale che ha nel motore ben due atleti, su quattro, dell’Apuania Carrara Tennistavolo: Leonardo Mutti e Mihai Bobocica

venerdì, 27 agosto 2021, 14:35

La nazionale maschile di Tennistavolo mercoledì il 25 agosto è volata per Belgrado dove, da oggi a domenica, si disputeranno le qualificazioni per i campionati a squadre maschili , che si svolgeranno in Romania a Cluj-Napoca dal 28 settembre al 3 ottobre

domenica, 22 agosto 2021, 18:26

Nelle due giornate verrà presentato uno stile antico di Taiji denominato Tui-Shou Taiji, nato nell'antica Cina e creato dal maestro Chen Wangting più di 600 anni fa

sabato, 21 agosto 2021, 09:22

Si è tenuta nella splendida cornice di Piazza Menconi l’iniziativa “Tennistavolo d’estate” organizzata dall’USD Apuania Carrara Tennistavolo

martedì, 17 agosto 2021, 17:27

Nella stagione agonistica 2021 2022 l’Apuania Carrara Tennistavolo sarà al via anche nel campionato di serie A2F, dopo aver disputato l’ anno scorso la serie B femminile, il campionato della serie A2F quest’anno vede al via 24 squadre divise in 4 gironi di 6 squadre

martedì, 17 agosto 2021, 08:45

Si è conclusa con successo l'edizione 2021 del Memorial Antonio Colò, cronoscalata da Barbarasco a Groppo nel comune di Tresana riservata ai ciclisti juniores. Patron dell’evento, il presidente Pierluigi Toni del "Circolo Acli Groppo" insieme a Paolo Colò, figlio del compianto Antonio