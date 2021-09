Sport



Dal Tirreno all'Adriatico lungo la Linea Gotica: l'avventura di tre amici

mercoledì, 29 settembre 2021, 11:11

Cosa scatena nella testa di un runner più di un anno di lockdown, gare ed eventi sportivi cancellati e un mare di stress? L’irrefrenabile voglia di misurarsi in un trail pazzesco di 420 km, in piena estate, attraverso la mitica Linea Gotica; da Massa Carrara a Ravenna.



Almeno è quello che è scattato nella testa del bolognese Flavio Michelon, sportivo per passione ed instancabile viaggiatore per vocazione, che durante lo stop obbligato a causa del COVID-19 ha pianificato insieme agli amici Antonio Palmerio e Matteo d’Arco, questa vera e propria avventura dietro casa.

Già solo sulla carta il trail si faceva dare del Lei: più di 400 km fatti perlopiù di singletrack stretti e sassosi, gessi e calanchi infuocati ed infiniti trasferimenti in falsopiano attraverso valli, campi e frutteti intervallati da un continuo susseguirsi di ripidi sali e scendi mortali che solo l’Appennino ti può dare.

Una impresa del genere però va organizzata e pianificata in ogni singolo dettaglio se si vuole portare a termine nei tempi stabiliti e con la giusta lucidità mentale.

Per questo motivo ci sono volute almeno 3 settimane per trovare e prenotare i B&B al termine di ogni tappa senza spostarsi troppo dal percorso anche se era presente una macchina full elettric di supporto.

Oltre ad essere una sicurezza in caso di eventuali infortuni, la macchina ha permesso di viaggiare leggeri con il minimo indispensabile per correre i km di della tappa del giorno. Gel, barrette ed integratori venivano sostituiti al termine di ogni giorno con i nuovi presenti nella macchina che aspettava nel luogo del pernottamento e lo stesso veniva fatto anche con i vestiti.

La scelta di una macchina elettrica non è stata casuale, ma quasi una scelta obbligata visti i tempi. Questo trail è stato un bel test anche per questo nuovo concetto di mobilità che si porta dietro numerosi preconcetti legati all’affidabilità e all’autonomia. Concetti ampiamente scardinati chilometro dopo chilometro.

L’intero percorso è stato un lungo susseguirsi di piccole sfide per i tre. Dall’affrontare i primi strappi sulle Alpi Apuane o i cocenti sentieri di argilla del Parco dei Gessi Romagnoli, al far fronte ai piccoli e grandi infortuni quasi inevitabili dopo i molti km accumulati nelle gambe.

Ad aiutare in questo delicato aspetto, è stato fondamentale gestire in maniera oculata la somministrazione degli integratori e delle barrette energetiche prima, durante e al termine di ogni sessione di corsa oltre all’importante fase di defaticamento a fine giornata.

Tutta questa pianificazione, l’allenamento nei pochi momenti liberi e rispettando le pesanti restrizioni anti COVID e la fatica di ogni giorno sono stati di gran lunga ripagati dai panorami mozzafiato presenti lungo l’intero percorso e all’enorme varietà di ambienti naturali unici e ricchi di biodiversità od ogni ora del giorno.

Durante il lockdown si diceva che questo periodo così difficile e destabilizzante ci avrebbe cambiati, forse è vero. Probabilmente è proprio dal momento in cui la normalità, data così per scontata, ci era stata strappata che si è scatenata dentro di noi non solo la voglia di riappropriarsene nuovamente, ma di puntare ancora più in alto per ampliare i nostri orizzonti al fine di accrescere il personale concetto di normalità.