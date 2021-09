Sport



Due alpiniste raccontano come la montagna unisce anche nei rapporti sociali

martedì, 28 settembre 2021, 19:27

Per mostrare la sua particolare vita sociale, nonché il suo voler nascondere l’ inconfessabile sofferenza di “vertigini”, un’aspirante escursionista riuscì a “separare nei rapporti sociali” due capaci ed affermate “Alpiniste Lente”, che per tanti anni avevano praticato questo sport, inteso anche come, cultura, tradizione e buona cucina. Un loro modo di vivere. Per molto tempo, il loro stato di disagio si protrasse. Soltanto un Alpinista “provetto” , osservando attentamente i loro comportamenti, affermava che una falsa amicizia, generata da motivi opportunistici, mai avrebbe potuto separare chi in montagna sapeva vivere l’ inverno come l’estate, e superare ogni difficoltà che la montagna può presentare. Oggi dopo qualche tempo il lungimirante Alpinista ci ha lasciati, ma la montagna non ha dimenticato di confermare la sua profezia ” La Montagna Unisce” . Infatti le due Apiniste si sono ritrovate. Si è avverato quello che l’Alpinista “provetto e consumato” aveva predetto. Le due vere donne della montagna,fortificate anche dal superamento di quegli scogli taglienti e violenti che la vita le aveva presentato nel corpo, Mara Giusti testimonial della Montagnaterapia e Gabriella Sanviti sua affettuosa amica, si sono rincontrate nello spirito e nei sentimenti migliori. L’amicizia vera e disinteressata è come la Montagna che unisce, così commentano gli Alpinisti. Le “riprese psico salutari” consentono di tornare a frequentare tutti i sentieri, dal mare alla montagna. Diviene possibile superare quelle “muraglie” che a volte si incontrano nel cammino e sembrano volerci fermare. Così, Gabriella e Mara, oggi unite dal vero senso di dovere e di affetto, dopo aver sconfitto alcuni “ terribili pericoli” che la vita non risparmia di presentarci, si sono ritrovate ed hanno ripreso l’attività sulle loro montagne attraversandole e salendole, e festeggiano poi gioiosamente con le loro famiglie. Convinte che nulla di effimero le potrà più separare.