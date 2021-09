Il paracadutismo italiano vince ancora: ora il sogno Qatar

Altri articoli in Sport

martedì, 28 settembre 2021, 19:27

Per mostrare la sua particolare vita sociale, nonché il suo voler nascondere l’ inconfessabile sofferenza di “vertigini”, un’aspirante escursionista riuscì a “separare nei rapporti sociali” due capaci ed affermate “Alpiniste Lente”, che per tanti anni avevano praticato questo sport, inteso anche come, cultura, tradizione e buona cucina

lunedì, 27 settembre 2021, 16:29

In questo momento di ripartenze e di riaperture anche la pallavolo amatoriale ripropone il campionato open misto Aics interprovinciale per la stagione 2021/2022 raccogliendo il testimone che nel periodo pre-Covid 19 era stato di del comitato provinciale di La Spezia

lunedì, 27 settembre 2021, 15:53

Si è svolto a Doha (Qatar) un importante torneo di tennistavolo internazionale del circuito WTT. Il torneo è stato molto ben organizzato col nuovo format del WTT all’interno della Lusai Sport Arena

lunedì, 27 settembre 2021, 15:48

Si è svolto domenica a San Frediano a Settimo (Pisa) il primo torneo regionale giovanile valido per la qualificazione ai campionati italiani. L’Apuania Carrara era presente alla manifestazione con due giovani atleti, Andrea Borghi nel settore under 11 e Matilde Bellatalla nel settore under 17 femminile

domenica, 26 settembre 2021, 19:19

Dal lunedi 26 settembre con tre giorni di lezioni di prova gratuita, l'Associazione Sportiva Dilettantistica La Maquina Tanguera presenterá i nuovi corsi di Tango Argentino a La Spezia, Marina di Carrara e Forte dei Marmi, tenuti da Chiara Capovani ed il suo staff

giovedì, 23 settembre 2021, 09:49

Con lo slogan "Alla Caravella è ancora estate", l'associazione sportiva Rotellistica Apuana, organizzerà per sabato 25 settembre dalle ore 16 alle 18, presso la Caravella di Marina di Carrara, un open day di pattinaggio artistico su rotelle