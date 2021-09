Sport



Nuovi corsi di tango argentino

domenica, 26 settembre 2021, 19:19

Dal lunedi 26 settembre con tre giorni di lezioni di prova gratuita, l'Associazione Sportiva Dilettantistica La Maquina Tanguera presenterá i nuovi corsi di Tango Argentino a La Spezia, Marina di Carrara e Forte dei Marmi, tenuti da Chiara Capovani ed il suo staff.

In ottemperanza alle nuove linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, per partecipare alle attività sarà obbligatorio esibire il Certificato Verde COVID-19 (c.d. Green Pass) e non sarà possibile effettuare il cambio di coppie.

Viste le limitazioni dovute al previsto distanziamento sociale, i corsi si svolgeranno con numero di persone limitato in base alla capienza della sala, CHE SARA' SANIFICATA DOPO OGNI LEZIONE

Per tutte le informazioni sui corsi:

info@lamaquinatanguera.it – Chiara: 347.6565311

CALENDARIO DELLE LEZIONI GRATUITE DI PROVA PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI:



- Lunedì 27 Settembre ore 20.15 a LA SPEZIA - Scuola RACCONTO LATINO, Via Emanuele Gianturco 111/117

- Martedì 28 Settembre ore 20.15 a FORTE DEI MARMI - Club SottoSopra (Circolo POLACCI) in Via G. Montauti 6

- Mercoledì 29 Settembre ore 20.30 a MARINA DI CARRARA - Scuola AMUSIA DANZA, Viale Zaccagna, 38/40



Da Lunedì 4 ottobre 2021, i corsi seguiranno la seguente programmazione:



Tutti i Lunedì a LA SPEZIA - Scuola RACCONTO LATINO, Via Emanuele Gianturco 111/117

- Ore 20.15-21.15 Corso Principianti Assoluti

- Ore 21.30-22.30 Corso Intermedi/Avanzati



Tutti i Martedì a FORTE DEI MARMI - Club SottoSopra (Circolo POLACCI) , Via G. Montauti 6

- Ore 20.15-21.15 Corso Principianti Assoluti

- Ore 21.30-22.30 Corso Intermedi/Avanzati



Tutti i Mercoledì a MARINA DI CARRARA - Scuola AMUSIA DANZA, Viale Zaccagna, 38/40

- Ore 20.30-21.30 Corso Principianti Assoluti

- Ore 21.45-22.45 Corso Intermedi



Gli insegnanti, come previsto, sono in possesso del Diploma Tecnico rilasciato da ACSI-Tango e riconosciuto dal CONI.



Asd La Maquina tanguera - www.lamaquinatanguera.it

Aff. CONI- ACSI - Faitango