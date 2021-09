Sport



Pallavolo, riparte il campionato open misto Aics interprovinciale

lunedì, 27 settembre 2021, 16:29

In questo momento di ripartenze e di riaperture anche la pallavolo amatoriale ripropone il campionato open misto Aics interprovinciale per la stagione 2021/2022 raccogliendo il testimone che nel periodo pre-Covid 19 era stato di del comitato provinciale di La Spezia.



L'inizio delle partite è previsto per Novembre ed è aperto a tutte le società di pallavolo iscritte ad AICS che possano contare fra le loro fila giocatori sia maschi che femmine di età superiore ai 16 anni. Le partite si svolgeranno sui 3 set fissi, la vittoria di ciascuno dei quali consentirà di aggiudicarsi un punto valido per la classifica.



Nonostante il periodo difficile e il lungo stop l'organizzazione tutta è rimasta piacevolmente colpita dalla voglia di tornare in palestra dimostrata da molte società affiliate ai comitati AICS di Massa-Carrara e La Spezia che, all'uscita del volantino pubblicitario, hanno fin da subito prestato la loro adesione.



"Dato il periodo difficile e i molti adempimenti determinati dal protocollo covid, che si va a sommare alle difficoltà da sempre riscontrate nelle due province per avere disponibilità di spazi palestra, abbiamo inizialmente temuto di dover organizzare un piccolo torneo anziché un campionato. Invece le squadre si sono dimostrate subito ben disposte e le adesioni non sono tardate".Queste le parole degli organizzatori per la stagione 2021/2022, che invita chi fosse interessato a iscriversi a visitare il sito www.campionato-aics-ms.it o rivolgersi direttamente al 3384339393.