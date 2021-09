Sport



"Run... dagiata": vince il massese Andrea Alberti

domenica, 5 settembre 2021, 17:25

Si è disputata, attraversando tutti i sentieri e le strade delle colline di Borgo a Buggiano (Pistoia) l’ottava edizione della “Run… dagiata”, gara podistica competitiva di km 11,500 sia per i competitivi che per i partecipanti alla ludico motoria e organizzata dalla società Gruppo Sportivo Run… dagi con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Buggiano e dei giudici della Uisp Provinciale.

La vittoria nella categoria assoluta uomini (18-49 anni) è andata al massese Andrea Alberti (A.s.d. Gas Massa) che percorre la distanza della gara in 45’53’’ e precede di 1’11’’ Adriano Curovich (Atletica Vinci) e di 2’03’’ Michael Luongo (Orecchiella Garfagnana); al quarto posto giungeil compagno di squadra del vincitore Stefano Ofretti e quinto posto per Marco Pallini (Atletica Porcari).

Franco Bartelloni (Orecchiella Garfagnana) si aggiudica la categoria veterani uomini (50-59 anni), ottenendo il tempo di 50’53’’ seguito dal ligure Paolo Giusti (Pro Avis Castelnuovo Magra) e Samuele Dessi (Aurora Montale).

Nella categoria veterani argento uomini (60-69 anni), il primo posto per Mauro Giorgetti (Gruppo Sportivo Camigliano Lucca) che termina la gara in 57’47’ al secondo posto Roberto Bertocchini (Individuale) e terzo Adriano Matteoni (Orecchiellla Garfagnana).

Giovanni Onorato (Individuale) ottiene la prima posizione nella categoria veterani oro uomini (70 anni e oltre), con il tempo di 1ora07’23’’davanti a Giacomo Bellini (Podistica Quarrata).

Successo per l’empolese Cristina Mariani (Toscana Atletica Empoli Nissan), nella categoria assoluta donne (18-49 anni), impiegando il tempo della gara in 51’09’’ e precedendo di 2’32 l’atleta locale Ioana Lucaci (Atletica Livorno) e di 5’25’’ Elisa Dami (Silvano Fedi Pistoia), al quarto posto Giada Abbatantuono (Silvano Fedi Pistoia) e quinta Elena Flavia Teacu (Pinocchio Sport Pescia).

Vittoria per Damiana Lupi (Atletica Vinci) nella categoria donne veterane (50-59 anni), con il tempo di 56’18’’,seconda classificata Susanna Neri (Nuova Atletica Lastra e terza Patrizia Franchi (Silvano Fedi Pistoia).

Doppietta per il Montecatini Marathon nella categoria donne argento (60 anni e oltre) con il primo posto per Eva Grunwald e posto d’onore per Antonietta Schettino, al terzo gradino, Anna Maria Nistri (Circolo Dipendenti Università di Firenze).