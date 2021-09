Sport



Tennistavolo, secondi posti per Andrea Borghi e Matilde Bellatalla

lunedì, 27 settembre 2021, 15:48

Si è svolto domenica a San Frediano a Settimo (Pisa) il primo torneo regionale giovanile valido per la qualificazione ai campionati italiani. L’Apuania Carrara era presente alla manifestazione con due giovani atleti, Andrea Borghi nel settore under 11 e Matilde Bellatalla nel settore under 17 femminile.



Nella gara under 11 maschile in evidenza Andrea Borghi che è giunto secondo dopo una bella gara, al termine della quale il carrarese, dopo aver sconfitto nell’ordine Diego Lauricella per assenza, e per 3a0 sia Diego Ciardella 6,1,2) che Neri Ciardella, ha ceduto di misura e solo per 3a2 (-8,-9,6,4,-8) nel match decisivo contro Pietro Campagna.



Nella gara under 17 femminile in evidenza la brava Matilde Bellatalla che dopo una bellissima partita giocata veramente bene ha ceduto solo per 3a2 (11,9,-5,-3,-7) alla favorita Sara Truono. “stiamo lavorando sui giovani con semplicità e dedizione, sono altresì convinto che il lavoro fatto con metodo e applicazione paga e fornisce successivamente gratificanti per tutti: i ragazzi , le loro famiglie ,la società e la città” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti.