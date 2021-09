Sport



Torneo di tennistavolo internazionale del WTT: Andrej Gacina arriva nei primi otto del tabellone finale

lunedì, 27 settembre 2021, 15:53

Si è svolto a Doha (Qatar) un importante torneo di tennistavolo internazionale del circuito WTT. Il torneo è stato molto ben organizzato col nuovo format del WTT all’interno della Lusai Sport Arena, alla gara hanno partecipato molti tra i migliori giocatori del mondo, assenti i giocatori giapponesi e cinesi, tra gli ammessi al tabellone principale due atleti dell’Apuania Carrara Tennistavolo : lo slovacco Lubomir Pistej e il croato Andrej Gacina. Vediamo nel dettaglio i risultati.



Lubomir Pistej (nro 68 del ranking) ha superato il primo turno usufruendo di un by, nei primi 64 ha superato il brasiliano il 27enne Eric Jouti numero 93 delle classifiche mondiali, nei primi 32 affrontava il 26enne francese Simon Gauzy (n 19 del mondo) e veniva sconfitto per 3 1 in un match molto equilibrato, per lui sicuramente una buona prestazione. Andrej Gacina (n 48 del ranking) ha superato il primo turno usufruendo di un by, nei primi 64 ha battuto il qatariota Mohammed Abdulwahh (n 370 del ranking) per 3a0, nei primi 32 ha superato il forte giocatore indiano Santhiyan Gnanasekaran (n 39 del mondo) per 3a0 , negli ottavi di finale batteva il giovane coreano Cho Seungmin (n 80 delle classifiche mondiali) per 3a0, il giocatore coreano al turno precedente aveva, a sorpresa, superato il tedesco Dimitrij Ovtcharov fresco vincitore del top 16 europeo, che si è recentemente svolto in Thessaloniki (Grecia), successivamente nei primi 8 del tabellone Gacina si arrendeva per 3 0 allo sloveno Darko Jorgic ( ex Apuania Carrara e attualmente n.ro 25 del ranking mondiale), per lui una prestazione molto importante.



Per entrambi delle buone prestazioni che fanno ben sperare per la partita di supercoppa italiana che si svolgerà il 07 ottobre alle ore 18 al Palasport di Avenza in Carrara, “sono veramente molto contento delle prestazioni di Andrej e Lubomir entrambi hanno giocato un tennistavolo di alto livello in un torneo molto difficile ed articolato“ ci dice il presidente Guglielmo Bellotti.