Torneo nazionale quarta categoria femminile di Tennistavolo in Terni, bene Matilde Bellatalla e Pamela Bellari

domenica, 19 settembre 2021, 23:26

Si è svolto sabato al Pala Tennistavolo di Terni un torneo nazionale di quarta categoria femminile ,l’USD Apuania Carrara Tennistavolo era presente alla manifestazione con due sue atlete: Pamela Bellari (teste di serie numero 2) e Matilde Bellatalla (testa di serie n 15).

Nella fase preliminare a gironi Pamela Bellari (girone 2) è stata prima sconfitta da Marina Misceo per 3a2 e ha poi battuto per 3a2 Sara Del Fabbro classificandosi seconda nel gruppo con conseguente passaggio al tabellone ad eliminazione diretta; nel girone quattro Matilde Bellatalla ha sconfitto per 3a0 Eva Mattana e Chiara Conidi (testa di serie n 4), nell’ultima partita è stata sconfitta per 3a1 da Chiara Lavoratti conquistando comunque la vittoria del girone.

Nel tabellone ad eliminatoria diretta Pamela Bellari, al primo turno, batteva per 3a0 Floriana Franchi e successivamente nelle prime 16 veniva sconfitta da Beatrice Pusineri (poi vincitrice del torneo); Matilde Bellatalla passava il primo turno per un by accedendo direttamente alle prime sedici, dove batteva Martina Bonomo per 3a0 prima di arrendersi a Sara Truono per 3a0 nelle prime otto.

In definitiva una buona prestazione per le nostre atlete in vista della partenza del campionato di Serie A2 femminile. Abbiamo sentito il tecnico al seguito Massimo Petriccioli: “Le ragazze si sono ben comportate al primo torneo della stagione al quale hanno partecipato, sono contento di come hanno gestito le varie situazione tecnico tattiche; tuttavia, manca ancora qualcosa per essere competitive per la vittoria in questa categoria”.