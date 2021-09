Sport



U14: cinque finalisti a 8 per il Club Scherma Apuano

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:11

Una bella prova quella affrontata lo scorso finesettimana dai giovanissimi schermitori carraresi: nel corso del weekend che ha visto disputarsi la seconda prova regionale per le categorie U14 di scherma, tenutasi a Marina di Carrara presso l’IMM Carrarafiere, il Club Scherma Apuano piazza cinque atleti nella finale a 8, di cui due sul podio.



Buona la prova della giovane fiorettista Beatrice Storti, classe 2010, ottava classificata e prima medaglia ottenuta dal Club in questa prova; i successi continuano il giorno successivo con ben quattro spadisti apuani della cat. Giovanissimi a medaglia, su un totale di cinque atleti carraresi scesi in campo per quella categoria. Secondo classificato è Leonardo Mariani, che dopo un discreto girone prosegue con tenacia nella fase di eliminazione diretta, arrestato solo in finale dal bravo atleta pistoiese Marco Mugnieco; segue sul terzo gradino del podio Alessandro Baccigalupi, che dopo una partenza incerta al girone sconfigge avversari ostici per poi fermarsi in semifinale proprio contro il compagno di sala Mariani. Infine, rispettivamente al settimo e ottavo posto, vanno a medaglia Tommaso Tognoli e Giulio Conti, quest’ultimo dopo essersi disputato l’accesso ai quarti di finale con il compagno Elia Mazzei.



Un’importante esperienza di gara, che lascia certamente soddisfatti i tecnici del Club Scherma Apuano che hanno seguito gli atleti nel corso delle due giornate: i Maestri Davide Lazzaroni e Gabriele Favaretto e le istruttrici Sara Luciani e Isabella Panzera.