A Carrara i primi quattro arbitri-calciatori d'Italia

domenica, 24 ottobre 2021, 23:41

Saranno quattro giovani associati della sezione Aia 'Giorgio Lazzarotti' di Carrara i primi arbitri italiani ad avere anche la possibilità di continuare la loro attività di giovani calciatori, in base alla novità del doppio tesseramento avviata dalla presidenza dell'Aia nazionale.

Si chiude infatti domani a Carrara il corso arbitri avviato in estate, primo a livello nazionale con l'importante novità che prevede la possibilità di giocare a calcio e parallelamente iniziare l'attività di arbitro per i giovani fino a 17 anni: un passaggio importante per tutto il movimento arbitri nazionale, che prende il via quindi all'ombra delle Apuane con i 4 giovani che potranno scendere in campo come arbitri nei campionati locali e proseguire a giocare con le rispettive squadreL'esame finale dei giovani candidati è in programma domani alle 17.30 (lunedì 25 ottobre) nei locali della sezione di Carrara a Marina di Carrara; a esaminare i neo-arbitri sarà il presidente del Comitato regionale arbitri Tiziano Reni, a fare gli onori di casa il presidente della sezione di Carrara Francesco Cecchini, che ospiterà questo momento importante per tutta l'Associazione italiana arbitri.