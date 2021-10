Sport : tennis tavolo



A1, Apuania Carrara travolge Napoli

domenica, 10 ottobre 2021, 23:24

Nella prima giornata di serie A1 maschile, l'Apuania Carrara, guidata da Claudio Volpi, si è imposta in trasferta per 4-0 sul Napoli , trascinata da una doppietta di Lubomir Pistej, all’esordio in campionato, e dai punti di Leonardo Mutti e Mihai Bobocica .

Nel primo singolare Pistej ha imposto subito la sua classe e la sua esperienza (7-2) che Francesco Palmieri ha cercato, a tratti, di contrastare .Nel secondo set il napoletano è rimasto in gara all’inizio poi lo slovacco ha preso il largo, nel terzo parziale Pistej ha subito allungato fino al definitivo 11 3 finale . Uno a zero per Carrara

Nel secondo singolare l'avvio fra Mihai Bobocica è stato autorevole e il greco Anastasios Riniotis si è trovato in notevole difficoltà . Il secondo parziale è stato più equilibrato e il portacolori napoletano ha impegnato molto di più il carrarese, ma non a sufficienza per conquistare il set, il terzo set ha avuto uno svolgimento o similare al secondo e il greco si è fermato a quota 7 . Due a zero per Carrara

Sul due a zero Leonardo Mutti ha battuto per 3 a 0 il Moldavo Benas Skirmantas con set molto equilibrati .

Nel quarto singolare Pistej ha affrontato Riniotis ,la partita ha avuto uno svolgimento a due velocità : il greco è partito a tutta e si è aggiudicato i primi due set , successivamente Pistej ha preso le misure e ha conquistato i successivi tre set e con essi la partita , chiudendo di conseguenza l’incontro sul 4 a 0

Abbiano chiesto un parere sull’incontro al tecnico Claudio Volpi “Il punteggio di 4 a 0 non deve trarre in inganno, la partita è stata in molti momenti equilibrata e noi siamo stati bravi a cogliere i momenti importanti, sono contento delle prestazioni di tutti e tre i giocatori, la squadra napoletana è una buona squadra e penso che nel proseguio del campionato potrà prendersi importanti soddisfazioni”

“ è stata una settimana molto intesa , giovedi abbiamo conquistato la Supercoppa, venerdì ci hanno consegnato la stella d’oro al merito sportivo del Coni e oggi abbiamo iniziato il campionato di serie A1 e gli altri campionati, sono molto contento dell’andamento di questi incontri e speriamo di avere vicino le autorità locali sui prossimi progetti “ chiosa il presidente Guglielmo Bellotti

Sabato 16 ottobre alle ore 19 al palasport di Reggio Emilia ’Apuania Carrara incontrerà la locale squadra il Roma in un match non facile.

Risultati della prima giornata

Cagliari Reggio Emilia 4 2

Apuania Carrara Napoli 4 0

Prato Messina 0 4

Castel Goffredo Norbello 4 1





Classifica dopo la prima giornata di andata

Apuania Carrara, Messina , Cagliari, Castel Goffredo 2

Napoli, Cagliari, Napoli, Norbello 0