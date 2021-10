Sport



Ad Avenza il campionato a squadre di tennistavolo di serie A2F

mercoledì, 13 ottobre 2021, 17:38

Si è svolto recentemente al palasport di Avenza di Carrara il primo concentramento valido per il campionato a squadre di serie A2 F.

L’Apuania Carrara è stata inserita nel girone C , composto da 6 squadre, assieme alla Quattro Mori Cagliari, Kras Sgonico (TS), Prato, Colognola ai Colli (VR) e Alfieri di Romagna (FO).

Lo svolgimento del campionato è strutturato in 5 concentramenti nei quali le squadre si incontreranno fra di loro due volte.

La prima squadra sarà ammessa ai play off per la promozione in serie A1, la quinta e la sesta di ogni girone (i gironi sono 4) disputeranno i play out in fase unica al fine di determinare le squadre retrocesse in serie B.

I risultati dei primi due incontri disputati hanno visto l’Apuania Carrara, scesa in campo in ambedue i match con la formazione Yajing Wang, Matilde Bellatalla e Pamela Bellari, cedere per 4 a 2 al Cagliari e per 4 a 0 al Prato.

L’incontro contro la squadra isolana ha visto una buona prestazione di Yajing Wang che ha conquistato due belle vittorie , sempre per 3 a 1 ,contro Marina Conciauro e Madalina Pauliuc, mentre sono rimaste a secco Matilde Bellatalla e Pamela Bellari .

Nel successivo incontro contro Prato, Yajing Wang perdeva un punto, successivamente le due sconfitte di Pamela Bellari e quella di Matilde Bellatalla determinavano il 4 a 0 finale.

“sono moderatamente soddisfatta di come ho giocato, la serie A2 è un campionato di alto livello, sicuramente è per me uno stimolo ad allenarmi con ancora maggior impegno, il campionato è lungo e avremo modo per prenderci le nostre soddisfazioni” afferma Matilde Bellatalla .

Il prossimo concentramento femminile si svolgerà, in Sgonico, domenica 14 novembre .