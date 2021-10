Sport : tennis tavolo A2



Apuania Carrara, buon pari, 3 a 3, contro Milano

domenica, 10 ottobre 2021, 23:20

I risultati della prima giornata di andata dei campionati nazionali a squadre maschili di serie A2 girone A e di serie B1 girone B dell’ USD Apuania Carrara Tennistavolo



Serie A2 Girone A

Si è svolta la prima giornata di andata del campionato nazionale di serie A2 con un buon pareggio per 3 a 3 in casa contro Milano a Modena. La prestazione della squadra è stata buona ed un punto muove sempre la classifica , nel dettaglio Alessandro Soraci (numero 46 del ranking) è riuscito a conquistare i suoi due punti battendo sempre per 3 a 2 prima Federico Giardi (numero 65) e Mattias Mongiusti (numero 34) , il terzo punto del team carrarese è stato conseguito da Matteo Petriccioli (numero 82) che ha battuto per 3 a 2 Federico Giardi ed è stato sconfitto da Stefano Tomasi (numero 30), serata non positiva per Roberto Perri (numero 47) che è stato sconfitto, sempre per 3 1, da Stefano Tomasi e Mattias Mongiusti

“sapevamo che la partita era difficile , il Milano è una squadra forte ed importante era importante ottenere un risultato utile, ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita col Vigevano “ci dice Matteo Petriccioli ; “la prestazione dei ragazzi è stata buona, l ’importante è ora mantenere la giusta concentrazione e continuare a giocare determinati, il nostro obiettivo finale è la salvezza, la concorrenza è molto alta e necessita molta attenzione “ ci dice il dirigente responsabile della squadra Giancarlo Betti.



Domenica 17 ottobre alle ore 15 il team carrarese farà visita al Vigevano .



Risultati della prima giornata

Apuania Carrara Milano 3 3

Genova Cus Torino 4 2

Torino Castelgoffredo 4 2

Sarmeola Vigevano rinviata



Classifica dopo la prima giornata di andata

Torino 2

Genova 2

Milano 1

Apuania Carrara 1

Cus Torino 0

Castelgoffredo 0

Sarmeola e Vigevano 0 (una partita da recuperare)



La prima squadra è ammessa in serie A1 le ultime tre sono retrocesse in serie B1





Serie B1 Girone B

Nella prima giornata di andata del campionato nazionale di serie B1 è arrivata una sconfitta per 5 0 contro il forte Milano, buone comunque le prestazioni di Paolo Botti , Massimo Petriccioli e del capitano Giacomo Betti sconfitti dai rispettivi avversari ”l’obiettivo iniziale è la salvezza, e non sarà facile raggiungerla ne abbiano avuto la riprova già nella prima giornata , cercheremo di impegnarci ancora di più in allenamento “ ci dice il capitano Giacomo Betti .

Sabato 16 ottobre alle ore 16.00 incontro in trasferta contro il Silver Lining (Mlano)



Risultati della prima giornata

Verzuolo Milano Sport 5 3

Parma Biella 5 4

Apuania Carrara Aon Milano 0 5

Pieve Emanuele Silver Lining 5 3





Classifica dopo la prima giornata di andata

Pieve Emanuele, 2

Verzuolo 2

Aon Milano 2

Pieve Emanuele 2

Silver Lining 0

Milano sport 0

Biella 0

Apuania Carrara 0



La prima squadra è ammessa in serie A2 e le ultime tre sono retrocesse in serie B2