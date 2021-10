Sport



Apuania Carrara Tennistavolo impegnata a Reggio Emilia

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:51

Domani sabato alle ore 19.30 l’Apuania Carrara Tennistavolo sarà impegnata a Reggio Emilia nella seconda giornata di andata del campionato nazionale di Serie A1 (arbitro Nicola Capurso), sarà la sfida fra due squadre che hanno esordito con una vittoria.



Nella prima giornata l’Apuania ha battuto per 4a0 il Napoli, mentre Reggio Emilia si è imposta per 4a2 a Cagliari, La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Fitet.



La squadra emiliana forte di Mattia Crotti, Damiano Seretti, Andrea Puppo e Daniele Pinto si presenta molto agguerrita e determinata.



“L’incontro si presenta non semplice” ci dice il tecnico Claudio Volpi, “Reggio Emilia è una squadra capace di qualsiasi risultato, vietato distrarsi”.