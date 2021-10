Sport



Apuania Tennistavolo: prima giornata del campionato di serie B2 e C2

martedì, 12 ottobre 2021, 12:12

Prima giornata di andata dei campionati a squadre maschili di Serie B2 e Serie C2 per l’Apuania Carrara Tennistavolo.

Serie B2 girone E

Sconfitta casalinga del quarto team dell’Apuania Carrara per 5 0 contro il forte Lucca , comunque confortanti le prestazioni di Matteo Fruzzetti, sconfitto non senza lottare da Cerquiglini Mattia per 3 a 1 e da Emanuele Vasta per 3 a 0; di Daniele di Leva ,sconfitto per 3 a 0 da Della Rosa Luca e da Cerquiglini Mattia per 3 a 1, infine Daniele Volpi ha ceduto per 3 a 0 a Emanuele Vasta.

Il prossimo incontro vedrà domenica la squadra apuana ospite del TT La Spezia.

“il girone si presenta molto impegnativo e non sarà facile salvarsi, viste le tre retrocessioni, ma sicuramente ci proveremo cercando di fare il meglio possibile in allenamento “ ci dice Daniele Di Leva

Altri risultati della prima giornata di andata :

Verzuolo Scotta – Moncalieri 5 2

Toirano – La Spezia 3 5

Chiavari – Verzuolo Eva 5 2

Classifica dopo la prima di andata :

Lucca, Verzuolo Scotta, La Spezia, Chiavari 2

Apuania Carrara , Verzuolo Eva, Toirano, Moncalieri 0

Serie C2 girone A

Incontro molto combattuto e che ha visto il team carrarese sconfitto per 5 a 4 dal Forte dei Marmi, il match ha avuto un andamento altalenante i punti per il team apuano sono stati riportati 2 da Marco Campanini ed uno ciascuno da Masaaki Tachi e da Armando Zuanigh .

“ l’incontro è stato molto combattuto siamo arrivati molto vicini alla vittoria e abbiamo giocato bene” ci dice Marco Campanini

Domenica mattina alle ore 10 il team affronterà il Lucca nella seconda di andata.



Altri risultati della prima giornata di andata :

Lucca- Livorno 5 1

Viareggio - Cascina 2 5

Riposa Pisa

Classifica dopo la prima di andata :

Forte dei Marmi, Cascina, Lucca 2

Apuania Carrara, Viareggio, Livorno, Pisa 0

Pisa una partita in meno