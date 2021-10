Sport



Da venerdi a domenica l’ Apuania Carrara Tennistavolo disputerà a Salisburgo la prima fase della Coppa Europea Ettu per club

lunedì, 18 ottobre 2021, 20:05

L’Apuania Carrara Tennistavolo, dopo le fantastiche prestazioni dell’ultimo anno agonistico, che le hanno permesso di conquistare lo Scudetto (il quinto negli ultimi 9 anni), la seconda Coppa Italia e la prima Supercoppa (da quando nel 2018 sono state inserite), cioè di vincere nella stagione agonistica 2020 2021 tutto quanto era possibile vincere in campo italiano, giovedi si recherà in Austria per disputare la prima fase della Coppa Europea Ettu per club.

Così dopo oltre cinquant’anni di storia il club carrarese affronta l’avventura delle coppe europee, l’iscrizione non è stata semplice in considerazione del sistema regolamentare della federazione europea tennistavolo (Ettu), che a seguito di una specifica richiesta ha accettato l’iscrizione dell’USD Apuania Carrara Tennistavolo e le ha concesso di partecipare direttamente alla seconda coppa europea, denominata Coppa Ettu.

Il sistema regolamentare prevede l’ammissione di solo 12 squadre alla Coppa ettu a cui successivamente si sono aggiunte 8 club eliminati dal primo turno della Coppa dei Campioni, il totale di 20 è stato poi suddiviso in 4 gironi di 5 squadre dove solo le prime 2 andranno a disputare la seconda fase. Il primo sorteggio è stato effettuato il 25 luglio e l’USD Apuania Carrara è stata inserita nel girone C con il Real Cajasur Priego TM (Spagna) e il Uttc Spakasse Salzburg (Austria), il girone è stato poi completato il 19 settembre a Thessaloniki (Grecia) a chiusura del Top 16 europeo e la squadra carrarese ha pescato nell’urna, tra le squadre che sono state eliminate dalla prima fase della Coppa dei Campioni, due ottimi teams il TTC Ostrava (Cekia) e il TTC Sokah Hobogen (Belgio), le cinque squadre si incontreranno dal 22 al 24 ottobre in Salisburgo.

La grigia degli incontri prevede due incontri il venerdì, uno il sabato e uno la domenica, nel dettaglio : Venerdi 22 ottobre alle ore 13.30 contro il Priego (Spagna) e alle 20.00 contro il team di Hoboken (Belgio) Sabato 23 ottobre alle 20.00 contro la locale squadra di Salisburgo (Austria) Domenica 24 ottobre alle ore 12.00 contro l’ Ostrava (Cekia) Gli incontri saranno coperti dallo streaming. Abbiamo sul tema ascoltato la società carrarese : “è con grande soddisfazione che posso affermare che disputeremo le coppe europee per club per la prima volta nella nostra storia, in effetti anche l’anno scorso eravamo iscritti alla Trophy Cup ma la federazione europea ha prima rinviato e poi annullato la coppa per i problemi del Covid, siamo orgogliosi di questo importante e nuovo traguardo che cercheremo di onorare al meglio per cercare di portare sempre più lustro sportivo alla nostra città, provincia e regione, mi auguro di trovare la giusta sensibilità negli ambienti imprenditoriali e della pubblica amministrazione” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti. “sarà una nuova sfida, l’ennesima della nostra lunga storia, l’impegno e l’attenzione sono massimi ed oltre alle difficoltà tecniche necessita una organizzazione precisa e capillare, siamo pronti, il sorteggio ci ha messo di fronte a squadre di buon livello con particolare attenzione alla squadra ceca e belga, non sarà facile conquistare uno dei due posti che garantiscono l’accesso alla seconda fase ma ci proveremo. Per quanto riguarda le formazioni valuteremo la situazione alla luce delle condizioni fisiche di Leonardo Mutti, ritornato infortunato dopo uno stage con la nazionale che già ci aveva messo in ampia difficoltà a Reggio Emilia“ ci dice il responsabile tecnico Claudio Volpi.