Daniele Ambrosi il portiere che se non fosse bisognerebbe inventarlo

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:48

di mino bordigoni

Nel calcio dilettantisco apuo-versiliese, da tempo, risalta la figura di un calciatore, Daniele Ambrosi classe '84 ruolo portiere, una vera "macchietta" che con le sue "boutades" ingenue e pure, diverte i soliti pochi spettatori presenti facendo innervosire, "sistematicamente" i compagni delle squadre dove ha militato: (Fosdinovo, Paradiso, Attuoni Avenza, Fortitudo Lucio, quest'anno Polisportiva Attuoni Avenza).

Il suo naturale candore lo rende protagonista di clamorose "papere" passate alla storia, caratteristiche del suo modo di fare. Nonostante ciò la sua perseveranza è ammirevole e non si fa scalfire minimamente da rimproveri e umiliazioni da parte dei suoi allenatori (Augusto Secchiari, Giorgio Doretti, Alberto Pioppo, Roberto Rosini, Aldemaro "Bill" Vanelli, Tinfena).

Nella lista delle più eclatanti "gaffes" c'è quella di aver incassato da centrocampo un gol mentre era intento ad allacciarsi le stringhe delle scarpe al primo minuto di gioco con la sua squadra, il Paradiso di Marina di Carrara contro il San Vitale (era un suo amico l'autore del gol che lo ha infilzato con un clamoroso pallonetto).

Un'altra volta, sempre nel Paradiso, si è spostato all'esterno della porta per evitare un violento tiro ed evitare danni con la sua parata. E' stato persino schierato in una partita da centravanti con il Fossola per la carenza di numero di giocatori, conclusasi con una sua rete con lo "stinco".

Durante i rigori, se ha voglia, si butta, altrimenti sta fermo in contemplazione perché l'avversario potrebbe tirare centralmente e quindi avere una possibilità di una fortunosa parata.

In una gara con la Melarese ha ricoperto il ruolo di sostituto del mister Pioppo squalificato. Le sue frasi alla squadra nello spogliatoio prima della gara sono state le seguenti: "Giochiamo per giocare", "Se vinciamo, vinciamo, se perdiamo, perdiamo".

E' ammirevole per la sua perseveranza, costanza e il suo attaccamento alle maglie con le quali ha difeso, spesso indifeso, la porta delle varie società di terza categoria a cui alterna anche il torneo Amatori e il calcio a cinque.

Degno del suo soprannome "The ghost" cioè fantasma nella porta perché spesso è presente solo fisicamente, perde sovente la concentrazione. Nonostante il periodo "pandemia Covid 19" ha continuato imperterrito (ormai trentasettenne) ad allenarsi per tenersi in forma, pronto per un eventuale, meritato e tanto ambito nuovo ingaggio che è arrivato con l'Avenza.