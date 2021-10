Sport



Il Coni premia le sue eccellenze a Marina di Carrara

sabato, 9 ottobre 2021, 09:43

di donatella beneventi

Dopo la pausa forzata dovuta alle restrizioni anti Covid, riprendono gli eventi, le manifestazioni e le cerimonie, compreso qualche arretrato, posticipato in attesa di delle aperture.



Così è stato ieri, 8 ottobre, nella sala Sport e Salute del Coni a Marina di Carrara, con la Giornata Olimpica, nel corso della quale sono state premiate tante eccellenze sportive del territorio,che si sono distinte nel 2019, alla presenza delle principali autorità sportive e amministrative, fra cui il sindaco di Carrara De Pasquale, il presidente della provincia di Massa Carrara Lorenzetti, I due assessori allo sport di Massa e Carrara Raggi e Belloni e infine il presidente del Coni regionale Simone Cardullo.



A fare gli onori di casa, Vittorio Cucurnia, delegato Coni per Massa Carrara, che ha dato l'avvio ad una veloce quanto sentita presentazione, sottolineando la rappresentanza di qualità della compagine sportiva provinciale, in manifestazioni di livello internazionale, con risultati eccellenti in discipline anche poco conosciute ai più.



Ecco l'elenco dei premiati:



Medaglia di bronzo della provincia a Nicola Alaimo e Ciro Gaudino campioni italiani safari fotografico subacqueo, Nicola Chiti campione italiano lancio di precisione, Beatrice Ricci e Viola Turini campionesse italiane tennis cat. A Femminile.



Medaglia d'argento per provincia:



Marianna Tedeschi, II classificata campionato mondiale discesa, Marco Pizziconi, terzo classificato campionato mondiale paracadutismo di precisione a squadre, Rosa Micheli, seconda classificata nel campionato mondiale pesca sportiva acque interne, Iacopo Collavoli, campione europeo pesca a canna ;la medaglia d'oro è andata a Matteo Monti, campione mondiale per la pesca sportiva sezione long casting per nazioni.



Sono state premiate anche alcune società sportive :la stella di bronzo è stata assegnata alla Asd Surfcasting di Carrara, quella d'oro alla Apuania Tennistavolo e alla Cronometristi ufficiali Massa Carrara, quest'ultima presenziata da Attilio Papini, giornalista molto noto in città,, a lungo presidente dell'associazione, incarico che ha lasciato recentemente e che ha speso parole molto sentite sull'importanza dello sport nella vita e dell'alto valore formativo per i giovani.



Infine, stella di bronzo al dirigente coni Mauro Lunardini e stella di bronzo a Vittorio Cucurnia per l'immenso impegno profuso nel suo incarico di delegato, per valorizzare e promuovere lo sport a tutti i livelli: premiato dal presidente regionale Coni Cardullo, il quale, nel ringraziarlo, ha espresso l'auspicio di una veloce ripresa delle attività sportive, soprattutto dei dilettanti, specie nella fascia giovanile, cui è stato impedito l'accesso alle palestre e ai centro di allenamento, con un pericoloso decremento dell'approccio alle attività sportive.