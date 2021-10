Sport



Il tennistavolo apuano inarrestabile

martedì, 26 ottobre 2021, 09:15

Un successo dietro l'altro per il tennis da tavolo apuano guidato in panchina da Alessandro Merciadri. L'Apuania Carrara vince il girone C del primo turno di Europe Cup in Austria e vola nella seconda fase. Un primo posto meritato con 4 vittorie, l'ultima per " 3-1 ai danni del TTC Ostrava 2016, che ha provato a mischiare le carte, girando la formazione. Ha schierato il numero 1 Jakub Kleprlik da n. 3, scommettendo sul suo punto e sui due di Felipe Olivares". Mihai Bobocica ha poi battuto per 3-0 Filip Delincak e dopodiché "lo slovacco Lubomir Pistej ha ceduto a Felipe Olivares solo il terzo set, ma negli altri tre non ha mai corso rischi".

Kleprlik ha superato per 3-0 il giovane giapponese Fumiya Igarashi. Pistej ha avuto la meglio con un 3-0 su Delincak, e così ha consegnato all'Apuania Carrara il passaggio del turno.

Ecco i risultati dei singoli incontri

Con l'Apuania Carrara è stato promosso lo spagnolo Real Club Cajasur Priego Tm.

Mihai Bobocica - Filip Delincak 3-0 (11-4, 11-4, 11-8)

Lubomir Pistej - Felipe Olivares 3-1 (11-5, 11-8, 7-11, 11-5)

Fumiya Igarashi - Jakub Kleprlik 0-3 (5-11, 8-11, 12-14)

Lubomir Pistej - Filip Delincak 3-0 (11-8, 11-7, 11-3)