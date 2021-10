Sport



L’ Apuania Carrara Tennistavolo disputa la Supercoppa Italiana Maschile

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:28

Giovedì 7 ottobre con inizio alle 18 al palasport di Avenza di Carrara si disputerà la Supercoppa Italiana Maschile, manifestazione alla sua quinta edizione e che rappresenta per il primo appuntamento di alto livello del tennistavolo italiano.

Arbitri dell’incontro Caterina Faragò di Milano e Emilia Pulina di Sassari, assistenti arbitri Emilio Bellatalla e Comparelli.

La manifestazione si svolgerà, come indicato, al Palasport di Avenza alle ore 18, la formula prevede lo svolgimento di massimo di 9 singolari che verranno giocati su due tavoli in contemporanea, la squadra che si aggiudicherà 5 singolari sarà dichiarata vincitrice della Supercoppa, al momento del raggiungimento di quota quattro, da parte di una delle due squadre, l’incontro proseguirà su un tavolo solo.

L’incontro si presenta molto difficile, dato il valore dell’avversario Messina, che si aggiudicata le ultime due edizioni e che ha una formazione molto forte e competitiva composta dal portoghese Joao Monteiro (nro 81 del ranking mondiale), Marco Rech, Matteo Mutti e l’ucraino Yaroslav Zhmudenko (nro 131 del ranking mondiale), di contro la squadra carrarese cercherà di dare il meglio per poter aggiudicarsi il trofeo che sarà consegnato direttamente dal presidente della federazione italiana tennistavolo Renato Di Napoli, la formazione dell’Apuania Carrara Tennistavolo presenta al via con una formazione in grado di ben figurare ma molto dipenderà dalla condizione del momento e da molti altri piccoli dettagli che alla fine determineranno un vincitore.

Abbiamo raccolto qualche commento dai diretti interessati: per il presidente Guglielmo Bellotti “la Supercoppa Italiana è una manifestazione molto bella e particolare, vedremo di onorarla al meglio con lo spirito sportivo che caratterizza, come del resto abbiamo fatto nelle precedenti edizioni, ci stiamo preparando nel migliore dei modi per ben figurare”; chiosa il tecnico Claudio Volpi “siamo pronti per disputare una buona manifestazione, la concorrenza sicuramente è di ottimo livello, abbiamo il massino rispetto per i nostri avversari, noi pensiamo solo a giocare bene per raggiungere quota cinque”.