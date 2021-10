Sport



L'Apuania Carrara conquista la Supercoppa italiana

sabato, 9 ottobre 2021, 08:57

Terza vittoria consecutiva per l’Apuania Carrara del presidente Guglielmo Bellotti, che, dopo lo scudetto e la Coppa Italia della scorsa stagione, ieri sera ha conquistato anche la Supercoppa Italiana.

Al Palasport di Avenza, alla presenza del presidente federale Renato Di Napoli, ha battuto per 5-1 il Messina, già secondo in campionato e Coppa Italia e ha messo in bacheca il trofeo per la prima volta.

L’incontro è iniziato alle ore 18 si è giocato su due tavoli, al meglio delle nove partite, le prime due partite hanno visto il russo Aleksander Shibaev e il croato Andrej Gacina prevalere rispettivamente sull’ucraino Yaroslav Zhmudenko per 3a0 e sul portoghese João Monteiro per 3a1 , tali vittorie hanno garantito all’Apuania , guidata in panchina dal tecnico Claudio Volpi e dal dirigente Alessandro Merciadri, il vantaggio di due a zero.

Nel secondo turno di partite Andrej Gacina ha sconfitto per 3a0 Zhmudenko mentre sull’altro tavolo Marco Rech si è aggiudicato l’incontro contro Mihai Bobocica per 3a1 .Tre a uno per l’Apuania Carrara

I due match seguenti in contemporanea hanno permesso all’Apuania Carrara di arrivare a 5 e conquistare il trofeo. Le partite hanno avuto un andamento molto avvincente Bobocica ha rimontato Monteiro, portando dalla sua parte il confronto con due frazioni conclusive all’insegna del batticuore e poi Shibaev ha recuperato da 0-2 contro un ottimo Rech ed è risalito anche alla “bella”, tagliando il traguardo a mani alzate.

“abbiamo vinto - dichiara il presidente Guglielmo Bellotti - contro una ottima squadra una partita spettacolare giocata bene da ambo le parti, siamo molto contenti di aver vinto la supercoppa italiana, ringrazio gli atleti, e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, abbiamo ancora una volta portato in alto il nome di Carrara e della regione”

“ Messina è un’ottima squadra composta da campioni in grado di poter fare qualsiasi risultato, e li ho visti tutti molto pronti e preparati, il risultato di 5a1 non rende merito al valore dei nostri avversari, come già anticipato alcuni dettagli hanno fatto la differenza” e sabato ricomincia il campionato alle ore 18 al palasport con il primo incontro contro Napoli e necessita concentrazione per quella partita” ci dice Caudio Volpi,

«Sono molto contento - commenta Bobocica - per questa vittoria, essendo arrivata contro la squadra più forte, assieme a noi, in campionato. Non è mai facile giocare contro di loro, perché sono molto competitivi e dunque c’è grande soddisfazione. La serie A1 sarà certamente molto avvincente e ce la giocheremo alla pari con loro, come è avvenuto oggi. Il risultato è stato netto, ma, per quanto si è visto, avrebbe potuto essere più tirato».

Aleksander Shibaev - Yaroslav Zhmudenko 3-0 (11-9, 11-9, 11-9)

Andrej Gacina - João Monteiro 3-1 (3-11, 12-10, 11-2, 11-7)

Mihai Bobocica - Marco Rech Daldosso 1-3 (8-11, 12-10, 7-11, 11-13)

Andrej Gacina - Yaroslav Zhmudenko 3-0 (11-8, 12-10, 11-5)

Aleksander Shibaev – Marco Rech Daldosso 3-2 (10-12, 7-11, 11-8, 11-5, 11-8)

Mihai Bobocica - João Monteiro 3-1 (6-11, 11-5, 13-11, 12-10)