Nuove collaborazioni tecniche per il Club Scherma Apuano

mercoledì, 20 ottobre 2021, 11:01

Il Club Scherma Apuano cresce e inaugura l’inizio della nuova stagione agonistica dando il benvenuto ad una nuova, interessante collaborazione. Lo staff di specialisti che affianca i maestri e gli istruttori del club si arricchisce infatti delle competenze del dott. Tommaso Simonelli, podologo da sempre vicino al mondo dello sport, specializzato nella biomeccanica del piede e del passo con un master di primo livello conseguito a Firenze; Tommaso Simonelli si è formato anche nel trattamento e nella prevenzione degli infortuni di piede caviglia, affrontando corsi specifici come quelli tenuti dalla Clinica del Running. Grazie alla collaborazione col dott. Simonelli sarà possibile dedicare una maggiore attenzione al corretto sviluppo e all’allenamento dell’arco plantare e di tutte quelle capacità motorie che beneficiano di un utilizzo sano e corretto del piede. La presenza di un esperto del settore permetterà così allo Staff Tecnico apuano di avviare un percorso di studio e sperimentazione in un ambito di fondamentale importanza per la scherma, traendone un sicuro beneficio per i giovani schermitori, che potranno contare su un percorso di crescita sempre più organizzato e coerente, tarato su esigenze specifiche, grazie all’unione delle numerose competenze portate in campo dallo staff