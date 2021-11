Sport



6^ Edizione del Trofeo Cittadella dello Sport a Cinquale di Montignoso

lunedì, 29 novembre 2021, 19:36

Si è svolta oggi la 6^ Edizione del Trofeo Cittadella dello Sport a Cinquale di Montignoso, prima tappa del circuito regionale T-Cross - Ciclocross Toscana. Organizzazione impeccabile della Montignoso Ciclismo del presidente Mario Ferrari, coadiuvata da Asd Cicloabilia, Gruppo Staffette Versilapuano, Asd Resceto Cycling.

La competizione assegnava la maglia di campione regionale per le categorie Master.

La prima neve caduta sulle cime si è fatta sentire, con una giornata fredda e ventosa,ma il percorso di circa 1,7 km ottimamente tracciato, con continui rilanci e cambi di direzione, ha saputo scaldare le gambe ai numerosi concorrenti provenienti dalla Toscana e dalle regioni limitrofe del centro Italia,

che hanno regalato un bello spettacolo al pubblico presente.

Gare corse a ritmi altissimi, si andava dalla categoria G6 fino alla Master 8 sia maschile che femminile, con prove di durata variabile in base alle fasce di età per un massimo di 60 minuti di gara per Open, Elite, Under 23 e Master 1,2,3.

Due gli atleti apuani al via:

Arrighi Alessandro del Team Stradella tra gli Under 23 e Bastoni Matteo della Societa' ciclistica Villafranca tra i Master 2.

Grande soddisfazione per la presidente Maria Pardini poiché proprio Bastoni Matteo è riuscito a portare in Provincia la maglia con il Pegaso Alato.

Che sia di buon esempio per i tanti ragazzi che si stanno avvicinando a tutte le discipline del fuoristrada.

Info e classifiche su:

www.segreteriagare.it

www.ciclocrosstoscana.it