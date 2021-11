Sport



A1, Apuania Carrara Tennistavolo batte per 4 a 2 il Cagliari

domenica, 14 novembre 2021, 20:20

La quarta giornata di serie A1 maschile ha registrato una bella vittoria per 4 1 del team carrarese su un ottimo Cagliari. L'Apuania Carrara, detentrice di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ha dovuto faticare non poco per superare per 4-2 la Marcozzi Cagliari, confermandosi capolista a punteggio pieno.

Si è iniziato all'insegna dello spettacolo puro, con Lubomir Pistej che ha avuto la meglio di misura nel primo set e Denis Ivonin che lo ha emulato nel secondo, per poi insistere e passare in testa nel terzo. Lo slovacco in forza all’Apuania non ha avuto problemi a lasciare il segno nel quarto e a rinviare il verdetto alla "bella", nel quale però il giovane russo è riuscito a sorprenderlo e a imporre il suo guizzo conclusivo. Uno a zero per Cagliari

Nella seconda partita Mihai Bobocica ha travolto nel primo parziale Antonino Amato, che nel secondo ha prevalso, dopo aver annullato all'avversario quattro set-point. Il prosieguo della partita è stato abbastanza lineare, con Mihai Bobocica sempre in vantaggio e meritatamente vincente riportando il risultato in parità.

L'Apuania Carrara è tornata a soffrire sportivamente nel terzo singolare, in cui Jorge Campos si è aggiudicato, contro Leonardo Mutti, un lunghissimo primo set e un molto più rapido secondo, mettendo così molta pressione su Mutti. Il carrarese ha risposto con carattere, portando a casa la terza frazione; ma non è bastato, perché il cubano è tornato avanti e Mutti non è riuscito a fermare l'avanzata dell’isolano, che ha completato l'opera nella quarta e ha risospinto al comando i sardi per due a uno.

Nella quarta partita Lubomir Pistej ha affrontato Antonino Amato e non ha mai rischiato, imponendosi per 3 a 0 e siglando così il nuovo pareggio dei carraresi .

Nella quinta partita la Marcozzi è tornata ad affidarsi a Denis Ivonin, che non è riuscito a replicare l'impresa d'inizio serata. Dopo aver ceduto a Mutti il primo set e aver sistemato le cose nel secondo, il russo ha subìto le soluzioni offensive del carrarese, che si è caricato con il passare degli scambi e ha chiuso trionfalmente.

Per la prima volta il punteggio ha strizzato l'occhio ai tricolori sul 3-2. Mancava all'appello, per festeggiare lo scampato pericolo, nonostante tutto, il secondo punto di Bobocica, che non si è tirato indietro. Suo il primo set e di Campos, in recupero, il secondo. Bobocica ha nuovamente ruggito nel terzo, mentre il quarto è stato una battaglia. L'atleta carrarese ha mancato il primo match-point e al secondo ha mandato in archivio l'incontro.

“tenevano molto questa partita- ci dice il presidente Guglielmo Bellotti - perché conosciamo il valore degli avversari, siamo stati bravi a reagire sul due uno per i sardi, bravo è stato Leonardo Mutti, al rientro dopo l’infortunio, che hanno sconfiitto, per 3 1 , Denis Ivonin , ottima anche la prestazione di Mihai Bobocica che sul 3 2 si è imposto all’ottimo giocatore cubano Campos.

“bella la vittoria odierna, contro un avversario solido ed ostico conta ancora di più“ afferma Claudio Volpi che prosegue “ nel pomeriggio c‘è stato anche il sorteggio della seconda fase della coppe europee; 16 le squadre rimaste di cui otto provenienti dalla seconda fase della Champions League, il sorteggio ha dato i seguenti verdetti, si giocherà dal 10 al 12 dicembre a Vila Nova de Gaia, una cittadina vicino a Porto, contro le seguenti squadre Roskilde BTK 61 (Danimarca), SF SKK El Nino Praha (Cekia) e Linz (Austria), le prime due dei quattro gironi accederanno ai quarti di finale, che si svolgeranno con partite di andata e ritorno, cercheremo di onorare al meglio la manifestazione ma sarà molto dura tecnicamente abbiamo avversari molto molto forti”

Lubomir Pistej - Denis Ivonin 2-3 (11-9, 9-11, 8-11, 11-6, 8-11)

Mihai Bobocica - Antonino Amato 3-1 (11-2, 13-15, 11-7, 11-9)

Leonardo Mutti - Jorge Campos 1-3 (15-17, 5-11, 11-7, 8-11)

Lubomir Pistej - Antonino Amato 3-0 (11-7, 11-5, 11-3)

Leonardo Mutti - Denis Ivonin 3-1 (11-6, 5-11, 11-7, 11-5)

Mihai Bobocica - Jorge Campos 3-1 (11-8, 10-12, 11-5, 12-10)







Risultati della quarta giornata di andata







Napoli - Prato 3 3

Apuania Carrara - Cagliari 4 2

Norbello - Reggio Emilia 2 4

Messina - Castel Goffredo rinviata la 01 12 21

Classifica dopo la quarta giornata di andata

Apuania Carrara 8

Castel Goffredo 5 (una partita da recuperare)

Messina 4 ( due partite da recuperare)

Cagliari 4

Prato 3

Napoli 2

Norbello 0

Reggio Emilia 0 (una partita da recuperare)

Prime quattro ai play off

Quinta e sesta ai play out

Settima e ottava retrocesse in serie A2