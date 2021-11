Sport



Antico Vespucci e Alpinismo Lento

lunedì, 8 novembre 2021, 21:33

Si tratta sempre di attività di Alpinismo Lento svolte in modo professionale ed istruttivo. Così, in ogni circostanza si muove l’associazione Mangia Trekking. Prendendo spunto dalle antiche pratiche di sicurezza utilizzate dai marinai del Vespucci per salire sulle alberature o sui trevi, l’associazione dell’Alpinismo Lento ha creato dei veri e propri Kit professionali (corde e cordini, moschettoni ed imbrachi super leggeri CAMP ). Pochi grammi di peso. Ogni associato è tenuto a portarli al seguito nello zaino.

Nelle soste di riposo o di relax gli associati non perdono così l’occasione per utilizzarli e fare delle piccole esercitazioni pratico preventive. Non occorrono palestre o situazioni estreme, spesso, come è avvenuto anche i questi giorni, durante una piacevole escursione ad anello tra la Val di Vara e le Cinque Terre. Alcuni appassionati di Alpinismo Lento in prossimità del santuario di Manarola, dopo un bel pranzo al sacco, hanno colto l’occasione di simulare il passaggio lungo un sentiero esposto ed una pratica tecnica per poter essere recuperati dall’alto.

Sono esercitazioni preventive divertenti che, poco a poco si vanno affermando anche tra i giovani studenti che quest’anno dopo un corso di studio svolto insieme a Mangia Trekking, hanno conseguito eccellenti risultati durante gli esami di stato. Attività preventive che si vanno dimostrando sempre più utili ed a cui partecipano con attenzione persone delle diverse professioni.

Bella Soddisfazione per l’associazione Mangia Trekking,, quanto riportato da due escursioniste che erano recentemente state in attività simili sulle Montagne di Cortina, dove la guida del gruppo (seppur con un relativo lauto costo) non ha trasferito loro alcuna indicazione tecnico professionale.

Prosegue in tal senso il successo di Mangia Trekking dove appassionate dello sport e dell’ambiente non perdono occasione per valorizzare e far crescere questa attività motoria. Vedi ad esempio la vittoria procurata dalla classe 5^ dell’Istituto scolastico Turistico di Varese Ligure insieme all’associata Alessandra Borio nell’ambito del prestigioso progetto “Green Walk” promosso e supportato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Unione delle Province d’Italia.

Con tale spirito e persone che si impegnano proseguono senza sosta le iniziative dell’Alpinismo Lento. Ultima, dove Mara Giusti (testimonial della montagna terapia) ha continuato a guidare i gruppi, la Giulia Fiorillo, ha valorizzato gli ambienti attraversati con le sue bellisssime foto, Alessandra Borio ha curato la parte sportiva , mentre Nadia, Daniela, Marina, Barbara, Caterina ed Elisabetta come sempre, nel possibile, hanno assicurato la miglior organizzazione dell’iniziativa. Lino, Giorgio, Silvano, Franco e Sandro presenti e che si dedicano alle lavorazioni sui sentieri hanno svolto la loro medesima attività di controllo e verifica sullo stato dei camminamenti.