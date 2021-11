Sport



Apuania Carrara Tennistavolo alla prova Cagliari

giovedì, 11 novembre 2021, 09:05

Sabato 13 novembre alle ore 18 al palasport di Avenza Carrara l’USD Apuania Carrara Tennistavolo affronterà il Cagliari nella quarta giornata di andata del campionato di serie A1.



L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo nei tre incontri disputati ha battuto per 4-0 il GG Teamwear Sant'Espedito Napoli e il TT Norbello e per 4-1 il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval ,e sabato alle ore 18, al palasport di Avenza di Carrara, nella quarta giornata di andata , affronterà il Tennistavolo Cagliari.



La formazione isolana si presenta molto ben attrezzata, lo dimostrano i risultati ottenuti, nei tre incontri finora disputati dove ha raccolto due belle vittorie : 4 a 2 contro il Reggio Emilia e 4 a 0 contro il GG Teamwear Sant'Espedito Napoli ed una sconfitta per 4 a 2 contro il forte Messina.



La squadra sarda può contare sul fortissimo cubano Valdes Campos che finora ha vinto 5 delle 6 partite disputate, sul forte russo Denis Ivonin, e sui giovani talentuosi italiani Antonino Amato (nro13 delle classifiche nazionali) e Tommaso Giovannetti (nro 11 delle classifiche nazionali).



“Sabato sarà un incontro non semplice, il Cagliari è un’ottima squadra con giocatori forti, cercheremo di offrire la miglior prestazione possibile, la concentrazione deve essere massima” dice” il presidente Guglielmo Bellotti” ci stiamo preparando nel migliore dei modi e speriamo anche di recuperare Leonardo Mutti, giocatore che abbiamo perso per troppi incontri a causa dell’infortunio patito durante uno stage con la nazionale, infortunio che ci ha lasciati sorpresi e amareggiati per la gestione e le cui conseguenze sono state quelle di metterci in enorme difficoltà sia in coppa europea che in campionato”.



L’incontro sarà trasmesso in live streaming dalla Federazione Italiana Tennistavolo sul proprio canale YouTube



Altri incontri della quarta giornata di andata



Norbello - Reggio Emilia

Napoli - Prato

Messina - Reggio Emilia rinviata al 01 12

Classifica dopo la terza giornata di andata

Apuania Carrara 6

Castel Goffredo 5

Cagliari 4

Messina 4 (una partita in meno)

Prato 2

Napoli 1

Norbello 0

Prato 0

Le prime quattro ai play off .

La quinta e la sesta ai play out

La settima e l’ottava retrocedono in serie A2.