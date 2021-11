Sport



L'Apuania Carrara Tennistavolo batte 4 0 il Norbello

domenica, 7 novembre 2021, 15:45

L'Apuania Carrara temeva molto questo incontro e alla fine è riuscita a vincere in casa per 4-0 sul Tennistavolo Norbello nella terza giornata di serie A1 maschile. L’Apuania Carrara è scesa in campo con Andrej Gacina, Mihai Bobocica e Lubomir Pistej riserva Leonardo Mutti.

Il croato Andrej Gacina non ha faticato a regolare Pasquale Vellucci, che comunque nel secondo e nel terzo set è riuscito a limitare la superiorità dell'avversario. Uno a zero per l’Apuania.

Nella seconda partita Mihai Bobocica si è aggiudicato i primi due parziali senza patemi e nei due successivi ha subìto il ritorno del russo Pavel Tarutin, all'esordio in Italia. La "bella" è stata, però, senza storia a favore dell'azzurro, che ha lasciato a zero l'avversario. Due a zero per Carrara.

Nella terza partita lo slovacco Lubomir Pistej nella prima frazione è stato impegnato maggiormente dall'altro russo Sergei Mokropolov e nella seconda e nella terza è andato via in scioltezza e ha chiuso i conti con facilità. Tre a zero per Carrara

Nella quarta partita Andrej Gacina, dopo un primo set in assoluto controllo, ha ceduto il secondo a Tarutin, che negli ultimi due è stato comunque bravo a mantenerlo costantemente nel mirino e a rendere il punteggio meno severo. Quattro a zero per Carrara.

“temevano questa partita per la validità della squadra sarda, il punteggio non rende merito al potenziale degli isolani,- ci dice Il presidente Guglielmo Bellotti – ma noi abbiamo giocato bene ;“ avevamo qualche apprensione per lo stato fisico di Gacina che alla fine si sono rivelate infondate e ne siamo contenti “ci dice il medico Giancarlo Betti;” sono contento dei due punti che ho portato al mio team e della vittoria” chiosa Andrej Gacina

Sabato sempre alle ore 1,8 tra le mura amiche, il team carrarese sarà impegnato contro l’ altra formazione isolana del Cagliari in un’ altro match non semplice.

Andrej Gacina - Pasquale Vellucci 3-0 (11-4, 11-8, 11-7)

Mihai Bobocica - Pavel Tarutin 3-2 (11-6, 11-6, 9-11, 5-11, 11-0)

Lubomir Pistej - Sergei Mokropolov 3-0 (11-7, 11-2, 11-4)

Andrej Gacina - Pavel Tarutin 3-1 (11-3, 9-11, 11-7, 11-8)