Apuania Carrara Tennistavolo: bella vittoria col Castel Goffredo per 4 a 1

sabato, 6 novembre 2021, 20:38

Sabato alle ore 13,45 al palasport di Avenza in serie A2 l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato la formazione del Castel Goffredo una formazione molto forte e tra le favorite per la vittoria del campionato.



La squadra carrarese di serie A2 schierava Roberto Perri (nro47 del ranking), Alessandro Soraci (nro 41 del ranking) e Matteo Petriccioli (n 74 del ranking) all.re Giancarlo Betti, la formazionale lombarda schierava Lorenzo Martinalli (nro 108 del ranking), Alberto Redini (68 del ranking) e Leonardo Bassi; (nro 38 del ranking) arbitro dell’incontro il Signor Stefano Palagi di Viareggio a prima partita vedeva scendere in campo Lorenzo Martinalli e Matteo Petriccioli, il carrarese si imponeva per 3 1 ( 5,9,-9,8) sul lombardo portando in vantaggio per uno a zero l’Apuania ; nella seconda partita si affrontavano Roberto Perri e Leonardo Bassi e il primo riusciva a controllare il gioco dell’avversario e a vincere per 3 a 0 (7,5,4):, sul due a zero per Carrara scendeva in campo Alessandro Soraci che si faceva sorprendere da Alberto Redini, quest’ultimo infatti riusciva a vincere per 3 1 (7,10,-5,8) riaprendo l’incontro . Nella quarta partita si affrontavano Matteo Petriccioli e Leonardo Bassi, la partita ha avuto un andamento altalenate, il primo set è stato ad appannaggio di Petriccioli ma nel secondo e terzo set si registrava la reazione del lombardo, ma Petriccioli non si arrendeva e si aggiudicava il quarto e il quinto set vincendo così la partita per 3 2 (13,-7,-7,8,5), sul tre a uno per l’Apuania Alessandro Soraci riusciva ad aggiudicarsi la partita contro Lorenzo Martinalli per 3 2 ( -11,-11,2,5,7), con una bella rimonta da 0 2, per il definitivo 4 a 1.

Alcune dichiarazioni dei protagonisti per Alessandro Soraci “la squadra lombarda è forte e l’incontro si presentava difficile, abbiamo conquistato due ottimi punti ma ora dobbiamo concentraci sulla prossima partita di sabato in casa contro il Sarmeola, squadra ostica ed esperta” ; per Roberto Perri “sono contento di come ho giocato, ho fatto un punto e ho contribuito alla vittoria”, per Matteo Petriccioli “ sono contento perché ho conquistato due punti e abbiamo vinto contro una bella squadra, ora massima concentrazione su prossimo incontro ” per il capitano Giancarlo Betti “questo due punti sono molto importanti dopo il 3 pari di Vigevano, dove stavamo vincendo per 3 a 0, abbiamo avuto una buona reazione, la classifica è molto corta e ora dobbiamo confermarci nei prossimi incontri”,