Apuania Carrara Tennistavolo: quarta giornata in chiaro-scuro

giovedì, 18 novembre 2021, 13:40

I risultati della quarta giornata di andata dei campionati nazionali a squadre maschili di serie B1 girone B e di serie B2 girone E dell’ USD Apuania Carrara Tennistavolo.

B1/B Apuania Carrara – Pieve Emanuele 0 5

B2/E Apuania Carrara – Toirano 5 1

Serie B1 Girone B

Si è svolta la quarta giornata di andata del campionato nazionale di serie B1 con una sconfitta per 5 0 contro la forte compagine del Pieve Emanuele(MI) . La prestazione della squadra è stata buona ma non sufficiente ad impensierire la capolista lombarda .

In definitiva Paolo Botti, Massimo Petriccioli e Giacomo Betti si sono ben comportati contro Riccardo Piria, Andrea Paoletti, Federico Palumbo, ma non sono riusciti ad evitare la sconfitta.

“Sapevamo che la partita era molto difficile , il Pieve Emanuele è una squadra molto forte ed importante, candidata alla promozione” ci dice Paolo Botti;” oggi gli avversari erano veramente forti, ho giocato meglio dell’ultima volta ma mi ancora ancora qualcosa” afferma Giacomo Betti; chiude Massimo Petriccioli “la concorrenza è molto alta e necessita un cambio di passo” .

Sabato 04 dicembre alle ore 16,00 il team carrarese farà visita al Verzuolo Tonoli .

Risultati della quarta giornata di andata

Apuania Carrara - Pieve Emanuele 0 5

Biella - Silver Lining 5 0

Aon Milano - Verzuolo Tonoli 4 5

Parma – Milano Sport 4 5

Classifica dopo la quarta giornata di andata

Pieve Emanuele 8

Verzuolo Tonoli 8

Milano Sport 4

Parma 4

Aon Milano 4

Biella 4

Silver Lining 2

Apuania Carrara 0

La prima squadra è ammessa in serie A2 le ultime tre sono retrocesse in serie B2

Serie B2 Girone E

Nella quarta giornata di andata del campionato nazionale di serie B2 è arrivata una bellissima vittoria per 5 a 1 contro la forte squadra ligure del Toirano (SV), il successo porta la firma di Matteo Fruzzetti e Daniele di Leva entrambi autori di due vittorie e di Daniele Volpi, una vittoria ed una sconfitta. Nel dettaglio Daniele di Leva ha sconfitto per 3a1(8,4,-8,8) Fabio Aigotti, e per 3a0 (9,5,7) Andrea Bottaro; ha fatto ampiamente la sua parte anche Matteo Fruzzetti che ha battuto per 3a0 (5,9,4)Fabio Aigotti e per 3a1 (9,-4,5,4) Walter Lepra; ha chiuso la cinquina Daniele Volpi che ha sconfitto Andrea Bottaro per 3a2 (-6,-8,8,12). Per l’occasione ha riposato Nicola Bogazzi.

Ecco alcuni commenti a caldo ”bene per la vittoria - dice Daniele Volpi - della squadrai, personalmente ho contribuito con un punto, bene così”; per Matteo Fruzzetti “sono contento dei due punti di oggi, guardiamo avanti con fiducia” ; “ l’incontro non era facile- afferma Daniele di Leva- ma siamo riusciti ad imporci, sono molto contento”.

Sabato 04 dicembre alle ore 16,00 il team carrarese farà visita al Verzuolo Tonoli.

Risultati della quarta giornata di andata

Verzuolo Acqua Eva - Spezia 5 1

Lucca - Verzuolo Tonoli 5 1

Chiavari - Moncalieri 5 1

Apuania Carrara – Toirano 5 1

Classifica dopo la quarta giornata di andata

Chiavari 8

Lucca 6

Spezia 6

Verzuolo Tonoli 4

Verzuolo Aqua Eva 4

Moncalieri 2

Apuania Carrara 0

Toirano 0

La prima squadra è ammessa in serie B1 e le ultime tre sono retrocesse in serie C1