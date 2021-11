Sport



Apuania Carrara Tennistavolo: secondo concentramento di Serie A2F

martedì, 16 novembre 2021, 12:12

Si è svolto nello scorso week end a Sgonico (TS) il secondo concentramento valido per il campionato a squadre di serie A2F di tennistavolo.



L’Apuania Carrara è inserita nel girone C , composto da 6 squadre, assieme alla Quattro Mori Cagliari, Kras Sgonico (TS), Prato, Colognola ai Colli (VR) e Alfieri di Romagna (FO).



Lo svolgimento del campionato è strutturato in 5 concentramenti nei quali le squadre si incontreranno fra di loro due volte. La prima squadra sarà ammessa ai play off per la promozione in serie A1, la quinta e la sesta di ogni girone (i gironi sono 4) disputeranno i play out in fase unica al fine di determinare le squadre retrocesse in serie B.

I risultati del secondo concentramento sono stati molto positivi per il team femminile carrarese con due belle vittorie che hanno portato punti importanti alla classifica.

Il primo incontro ha visto l’Apuania affrontare la temibile squadra Alfiere di Romagna (FO), diretta avversaria per la salvezza, ed imporsi per 4 a 1 , con due punti a testa di Lucia Truksova e Yajing Wang e la sconfitta di Matilde Bellatalla, che non ha sfigurato, ma non deve trarre in inganno il punteggio dell’incontro che è stato molto combattuto nelle singole partite.

Nel secondo incontro il team apuano ha affrontato la fortissima squadra locale del Kras Sgonico, e tra la sorpresa generale la squadra carrarese è riuscita ad imporsi per 4 a2 in un match molto equilibrato e ben giocato da entrambe le squadre , autrici dell’impresa sono state Lucia Truksova e Yajing Wang, che hanno ancora una volta centrato una doppietta a testa, e Pamela Bellari, che ha ben combattuto contro forti avversarie.



Alla fine del concentramento abbiamo raccolto qualche impressione da parte delle atlete carraresi:



“Sono soddisfatta delle vittorie un po' meno per come ho giocato “ dice Lucia Truksova all’esordio” mi sono trovata molto bene con le mie compagne e con la società”; “ sono contenta per come ho giocato” afferma Pamela Bellari, queste partite mi danno lo stimolo per fare ancora meglio in allenamento” per Matilde Bellatalla “ il campionato è lungo e avremo modo per prenderci le nostre soddisfazioni” chiosa.



Yajing Wang “ ho giocato meglio rispetto al primo concentramento e ho vinte tutte le partite, sono contenta”.



Il prossimo concentramento femminile si svolgerà, a Prato, domenica 19 dicembre

Classifica dopo il secondo concentramento

Prato 8

Cagliari 8

Apuania Carrara 4

Kras Sgonico 2

Alfiere Romagna 1

Colognola ai Colli 1

