Apuania Carrara Tennistavolo terza giornata di andata dei campionati regionali a squadre maschili di serie C2 e D2

lunedì, 8 novembre 2021, 09:31

Serie C2 Girone A

Terza giornata di andata per il team carrarese , e bella vittoria per 5a4 contro il Livorno, autori della vittoria Marco Campanini (3 punti), Armando Zuanigh (1 punto) e Pietro Gervastri (1 punto). “Siamo contenti di questa vittoria” dice Marco Campanini” dopo due sconfitte per 5a4, bravo è stato Gervastri a rimanere tranquillo sul 4 pari” chiosa Pietro Gervastri “ero al debutto e un po' emozionato, ho giocato bene a tratti, importante che abbiamo vinto, ringrazio i miei compagni per avermi sempre supportato”

Il campionato domenica prossimo vedrà il team carrarese affrontare il Viareggio alle ore 10, tra le mura amiche, in un match che si presenta non semplice .

Risultati della terza giornata di andata

Apuania Carrara - Livorno 5 4

Forte dei Marmi - Viareggio 5 1

Lucca - Pisa 5 2

Riposa Cascina

Classifica dopo la terza giornata di andata

Lucca 6

Cascina 4

Forte dei Marmi 4

Apuania Carrara 2

Viareggio 2

Pisa 0

Livorno 0

La prima è ammessa ai play off per C1, la seconda è ammessa ai play off preliminari per serie C1, l’ultima disputa i play out per la serie D1

Serie D2 Girone A

Bella vittoria per 5 3 a Pisa, la trasferta si presentava non facile data la qualità della squadra avversaria; tuttavia, sul campo gli atleti apuani non hanno concesso nulla e si sono imposti per 5 3 confermandosi così una delle squadre più forti del campionato, i cinque punti sono stati riportati : tre da Pamela Bellari e due da Matilde Bellatalla, due le sconfitte, non senza lottare, per Andrea Tedesco .

“ho sofferto troppo le caratteristiche tecnico tattiche degli avversari,- dice Andrea Tedesco ma sono moderatamente soddisfatto” ; “ due incontri e due vittorie, molto bene “ afferma Pamela Bellari; “ non ho capito bene come giocare nel match che ho perso,” dice Matilde Bellatalla “mi sarà utile per il futuro “

Il campionato riprenderà venerdì sera alle ore 20 contro il forte Cascina.

La prima è ammessa ai play off per D1, la seconda è ammessa ai play off preliminari per serie D1, l’ultima disputa i play out per la serie D3 .