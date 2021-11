Sport



Eccellenza, Massese impatta con il River Pieve in Coppa Italia

giovedì, 11 novembre 2021, 08:40

di michele masotti

1-1 (dopo i tempi supplementari)

River Pieve: Tonarelli, Benassi, Fanani, Byaze, Leshi, Centoni, Satti, Cecchini, Maggi, Faraglia e Rocchiccioli A disposizione: Tozzini, Angeli, Pieretti, Ricciarelli, Fontana, Ramacciotti, Morelli e Ferri Allenatore: Edoardo Micchi

Massese: Barsottini, Bennati, Battistoni, Fall, Zambarda, Garcia, Casalini, Riccardo Lucaccini, Franzese, Papi e Soumahoro A disposizione: Leone, Francesco Lucaccini, Cartano, Baldini, Mattia Bonini, Luca Bonini, Lezza, Carlini e Manfredi

Arbitro: Barone di Pisa (Assistenti Cacelli di Livorno e Pellegrini di Prato)

Marcatori: 32’ Papi su rigore e 43’Byaze

Eliminati dalla Coppa Italia dopo essere rimasti imbattuti nei tre match disputati. È il destino del River Pieve, uscito dagli ottavi di finale della competizione dopo l’1-1, protrattosi fino ai tempi supplementari, interno contro la Massese. A festeggiare sono proprio i bianconeri in virtù del regolamento, attuato da diversi anni a questa parte, che premia in caso di parità al 120’ la formazione in trasferta. Al di là dell’eliminazione, Edoardo Micchi può essere soddisfatto per le risposte avute dai diversi giovani impiegati e dall’atteggiamento avuto dal suo undici, sicuramente un buon viatico per i prossimi impegni di campionato dove i punti inizieranno a pesare. In casa bianconera, invece, la qualificazione è soltanto una piccola boccata d’ossigeno dopo il terremoto delle ultime ore che ha visto, oltre alle dimissioni del tecnico Matteo Gassani, l’addio del direttore generale Pantera, di tutto lo staff tecnico e di alcuni membri del consiglio di amministrazione così come qualche sponsor. Una situazione davvero complicata quando la stagione non ha ancora toccato il giro di boa.

Senza Mitrotti, Petracci, con Fontana e Ramacciotti sì in panchina ma acciaccati, il River Pieve attua del comprensibile turnover nell’impegno infrasettimanale, con ben sei under in campo dal primo minuto. Niente riposo, dunque, per i “senatori” Satti, Cecchini e Byaze. Gli ospiti, arrivati a questo match senza un allenatore dopo il pesante 4-1 incassato dalla San Marco Avenza e tutto quello che ne è scaturito, schierando la formazione titolare anche perché la Coppa Italia potrebbe essere la strada giusta per lenire i dolori di un primo scorcio di campionato non proprio in linea con le aspettative iniziali. In una sorta di autogestione bianconera, trovano una maglia da titolare Barsottini, Battistoni, capitan Zambarda, Papi e Franzese, ossia gli elementi dotati di maggior esperienza. Il remake della prima giornata di campionato, allora si imposero per 4-3 gli apuani al “Degli Oliveti, si sblocca al 31’ quando Barone assegna un dubbio calcio di rigore in fermo della Massese. Della trasformazione si incarica Papi, tornato in gruppo da poche settimane, che non fallisce. I “millionarios” della Garfagnana non demordono e trovano il pareggio proprio sul finire della frazione iniziale. Corre il 43’ quando Byaze, assieme a Satti e Fontana l’unico “superstite” del doppio salto dalla Prima Categoria all’Eccellenza, indovina l’angolo giusto da fuori area per superare Barsottini.

L’equilibrio di un match combattuto e dipanatosi essenzialmente nella zona mediana prosegue anche nella ripresa, dove non ci sono da segnalare occasioni degne di note. Nei 30’ supplementari è il River a cercare con più insistenza il gol del passaggio del turno ma la difesa apuana regge bene.

Domenica prossima sarà di nuovo campionato; impegno esterno in quel di Prato per i biancorossi contro lo Zenith mentre la Massese calerà al “Mariotti” di Montecatini.