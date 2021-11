Sport



La pugilistica carrarese festeggia il centenario e organizza le finali nazionali

sabato, 27 novembre 2021, 09:14

di roberta ciriolo

La pugilistica carrarese festeggia, con la presenza di due ospiti d'onore, il campione mondiale Patrizio Oliva e l'olimpionica Rebecca Nicoli, il suo centenario, organizzando le finali dei campionati assoluti nazionali maschili e femminili che è l'evento pugilistico più importante dell'anno che da trent'anni non si svolgeva in Toscana.

A parlare dell'evento, con estremo orgoglio, è il presidente della pugilistica carrarese, Giuseppe Mussi: "A partire dal 1921, per cento anni, dopo aver passato molti momenti bui, dobbiamo ringraziare le tante persone che con la passione e in maniera eroica si sono date da fare per il nostro sport. A gennaio in una serata che sembrava "depressa" ci siamo ritrovati a pensare che ci sarebbe stato un centenario da festeggiare, durante la pandemia. Siamo riusciti ad organizzare molti incontri per festeggiare il centenario e non c'è riconoscimento migliore di quello che c'è stato dato, di avere la possibilità di organizzare le finali dei campionati assoluti nazionali. Altre iniziative - continua il presidente Mussi - sono state fatte, per esempio ci è stato intitolato un giardino che si trova nel comune di Carrara e presto uscirà un libro che parlerà della pugilistica e della città di Carrara".

Esprime l'emozione del traguardo raggiunto anche il consigliere della nazionale della federazione, Marco Consolati: "Questo centenario è motivo di orgoglio per la pugilistica carrarese, cento anni che guardiamo con fiducia e continuità nel futuro. Speriamo - conclude il consigliere Consolati - che si possa creare un connubio tra i giovani del presente e l'esperienza delle leggende del passato".

Presente un ospite d'onore, Patrizio Oliva, ex pugile italiano, campione olimpico, europeo e mondiale, presenta un progetto per i futuri giovani pugili: "Il pugilato si sta risollevando, dopo dieci anni, ed è partito da un settore che da poco è attivo, quello femminile. Questa squadra è anni che danno soddisfazioni, le olimpiadi ci hanno regalato una medaglia di bronzo. Il pugilato femminile ha storia breve perché inizia nel 2001 con Simona Galassi. Nello sport - continua Patrizio Oliva - ci possono essere ingiustizie d'affrontare, ma proprio queste devono insegnarci e farci rialzare, lo sport ci insegna anche questo".



Conclude spiegando il suo nuovo programma di stage per i ragazzi: "Sarò io a spostarmi per andare a cercare i talenti e creare rapporti con gli allenatori. La ricerca del talento è delicata, una volta trovato, bisogna farlo crescere e proteggerlo, non bisogna far correre rischi al ragazzo, bisogna fortificarlo con l'allenamento. Per me un punto fondamentale è la sfida, che sprigiona in noi delle forze che non sapevamo neanche di avere, senza però mettere sul ragazzo la pressione del risultato finale".

Un altro ospite d'onore è la giovanissima campionessa olimpionica Rebecca Nicoli che ci racconta la sua storia: "La mia passione inizia nel 2016, per caso, partendo da una palestra del mio paese, per volere di mia madre. Ho iniziato vedendo la grinta e il mettercela tutta negli occhi degli altri ragazzi che mi ha spinto a continuare. Piano piano sono cresciuta dalla palestra del paese fino alle olimpiadi e sono molto felice che ci siano state quattro donne classificate sotto i 23 anni. Il pugilato - conclude Rebecca Nicoli - è uno sport completo, dalla preparazione fisica, allo studio dell'avversario e soprattutto combattere le proprie paure, sono convinta che il pugilato ci possa regalare emozioni che difficilmente si trovano in altro".

Anche l'ex presidente della pugilistica carrarese, Paolo Pasquale, si ritiene molto soddisfatto del progetto che ha iniziato e che sta portando avanti il presidente Giuseppe Mussi. Un sostegno arriva anche all'onorevole Ferri e dall'amministrazione comunale di Massa Carrara.