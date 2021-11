Matilde Bellatalla vince a Firenze

Altri articoli in Sport

lunedì, 1 novembre 2021, 15:07

Sabato e domenica di è svolto, al Centro Tennistavolo “Maso della Pieve” di Bolzano, il torneo di qualificazione del Top 12 “Sparkasse Cup”, organizzato dal Comitato Provinciale Fitet di Bolzano

lunedì, 1 novembre 2021, 14:57

Prima sconfitta stagionale per il Pieve Fosciana, sorpresa in trasferta dalla Virtus Marina di Massa che ha così ottenuto la seconda vittoria del suo torneo. Ripresa fatale per la compagine di Contadini, scivolata da stasera al quinto posto a -3 dalla capolista Quarrata, prossima avversaria proprio dei biancorossi

lunedì, 1 novembre 2021, 14:24

Nella Mezza Maratona (km 21,194) vittoria negli assoluti uomini per il garfagnino, Simone Pierotti (Orecchiella Garfagnana) in 1h18’42’’, secondo si classifica Simone Gamenoni (La Stanca Valenzatico)

martedì, 26 ottobre 2021, 21:34

Un argento importante che proietta direttamente lo schermitore carrarese alla fase zonale (comprendente una macro-area della penisola, Nord o Centro-sud) del circuito Cadetti e Giovani, in programma per metà novembre, per la quale questa prova rappresentava l’imprescindibile prerequisito di accesso

martedì, 26 ottobre 2021, 09:15

Un successo dietro l'altro per il tennis da tavolo apuano guidato in panchina da Alessandro Merciadri. L'Apuania Carrara vince il girone C del primo turno di Europe Cup in Austria e vola nella seconda fase

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:48

Nel calcio dilettantisco apuo-versiliese, da tempo, risalta la figura di un calciatore, Daniele Ambrosi classe '84 ruolo portiere, una vera "macchietta" che con le sue "boutades" ingenue e pure, diverte i soliti pochi spettatori presenti facendo innervosire, "sistematicamente" i compagni delle squadre dove ha militato