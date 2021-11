Sport



Serie A2, bella vittoria col Sarmeola per 4 a 0

domenica, 14 novembre 2021, 20:22

Sabato alle ore 13,45 al palasport di Avenza in serie A2 l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato la formazione del Sarmeola (Pd) una formazione molto forte.

La squadra carrarese di serie A2 schierava Roberto Perri (nro 47 del ranking), Alessandro Soraci (nro 41 del ranking) e Matteo Petriccioli (n 74 del ranking) all.re Claudio Volpi , la formazionale veneta scendeva in campo con Shasa Pelizzon ( n 86 del ranking) Emanuel Gaybakyan (straniero) e Giacomo Moro (nro 77 del ranking) arbitro dell’incontro il Signor Alessandro Capparelli di Viareggio

La prima partita vedeva scendere in campo Roberto Perri e Sasha Pelizzon i, il carrarese si imponeva per 3 1 ( 7,3,-8,8) sul veneto portando in vantaggio per uno a zero l’Apuania ; nella seconda partita si affrontavano Matteo PetricciolI e Emanuel Gaybakyan e il primo riusciva a controllare il gioco dell’avversario e a vincere per 3 a 0 (8,7,9):, sul due a zero per Carrara scendeva in campo Alessandro Soraci che non si faceva sorprendere da Giacomo Moro e sotto di due set recuperava e si aggiudicava l’incontro per 3a2 ( - 6;-11, 4,4,0) , nella quarta partita si affrontavano Matteo Petriccioli e Sasha Pelizzon , il carrarese si aggiudicava per 3 a 0 (11,8,5) il match e con esso chiudeva l’incontro sul definitivo 4 0.







Alcune dichiarazioni dei protagonisti per Alessandro Soraci: “La squadra veneta è forte e l’incontro si presentava difficile, abbiamo conquistato due ottimi punti ma ora dobbiamo concentraci sulla prossima partita” ; per Roberto Perri “Sono contento di come ho giocato, ho fatto un punto e ho contribuito alla vittoria della mia squadra”, per Matteo Petriccioli “ sono contento perché ho conquistato due punti e abbiamo vinto contro una squadra ostica, ora necessita la massima concentrazione sul proseguito della stagione, non abbiamo ancora fatto niente ” per il capitano Giancarlo Betti “questo due punti sono molto importanti dopo la bella vittoria di sabato scorso ma faccio notare che la classifica è molto molto corta e nel girone c’è molto equilibrio”,







Risultati della quarta giornata di andata

Apuania Carrara - Sarmeola 4 0

Cus Torino - TT Torino 4 2

Vigevano - Castel Goffredo 4 2

Milano - Genova 3 3







Classifica dopo la quarta giornata di andata

Apuania Carrara 6

Genova 6

Milano sport 5

Cus Torino 5

Sarmeola 3

TT Torino 3

Vigevano 3

Castel Goffredo 1







La prima è promossa in serie A1

La seconda ai play off

Le ultime tre sono retrocesse in serie B1