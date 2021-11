Sport



Super rimonta del River Pieve: Pontremolese al tappeto

lunedì, 22 novembre 2021, 14:04

di michele masotti

3-2

River Pieve: Manfredi, Benassi, Fanani, Byaze, Mitrotti, Ramacciotti, Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti e Maggi A disposizione: Tozzini, Fontana, Faraglia, Centoni, Rocchiccioli, Ferri, Ricciarelli, Angeli e Filippi Allenatore: Edoardo Micchi

Pontremolese: Santini, Rossi, Mutti, Scaldarella, Lecchini, Menichetti, Gabrielli, Zucconi, Occhipinti, Saia e Musetti A disposizione: Gavellotti, Benincasa, Barontini, Bortolasi, D’Angelo, Tavaroni, Rosaia e Micheli Allenatore: Sabatini

Arbitro: Manis di Oristano (Assistenti Nesi di Firenze e Dell’Agnello di Pontedera)

Marcatori: 6’ Saia, 11’Gabrielli, 51’Petracci, 53’Cecchini e 68’Satti

Romanzesca affermazione interna del River Pieve che, sotto di due reti dopo appena undici, trova la forza di reagire e ribaltare nella prima metà della ripresa la Pontremolese in un delicato confronto diretto in chiave salvezza. Seconda vittoria stagionale che permette ai “millionarios” di agganciare a quota sette il Montecatini e scavalcare i rivali odierni, incappati nella sesta sconfitta consecutiva. Pontremolese che, a sua volta, potrebbe in settimana aver vinta a tavolino la partita di due settimane fa contro il Camaiore (finita 3-1 per i versiliesi nda), in virtù della posizione non regolamentata dal difensore Verdi.

Per una partita così importante ai fini della classifica, con la squadra di Sabatini avanti di due lunghezze, Edoardo Micchi recupera Mitrotti, Ramacciotti e Petracci, schierandoli tutti titolari e presentando una formazione quasi interamente differente di quella della domenica scorsa. Tra le fila degli ospiti, da due settimane affidate a Sabatini dopo l’esonero del giovane Grassi, spiccano la presenza degli esperti attaccanti Musetti e Occhipinti. Travolgente l’avvio della Pontremolese, capace di portarsi sullo 0-2 dopo appena 11’. Il compito di aprire le marcature spetta al classe 2000 Saia che sfrutta un’errata lettura difensiva dei padroni di casa. Altri cinque giri di orologio che Gabrielli batte per la seconda volta Manfredi.

Ad un passo dal precipizio, il River Pieve nella ripresa sfoggia tutto il suo proverbiale carattere, ribaltando il punteggio grazie ai suoi uomini di maggiore esperienza e classe. Nel giro di due minuti, tra il 51’ e il 53’, dapprima l’opportunista Petracci e poi Cecchini ristabiliscono la parità. L’operazione sorpasso si completa al 68’ con la firma di capitan Francesco Satti, uno dei protagonisti della doppia promozione dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

Settimana prossima il River Pieve usufruirà di un altro turno interno. Al “Nobili” di Piazza al Serchio salirà il rilanciato Camaiore che, decisione del giudice sportivo a parte, sta attraversando un buon momento di forma.