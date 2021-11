Superlativa affermazione dell’’Istituto Fossati Da Passano” di Varese Ligure nel progetto Green Walk dell'Anci

Altri articoli in Sport

domenica, 14 novembre 2021, 20:22

Quarta giornata di andata del campionato nazionale di Serie A2 Maschile per l’Apuania Carrara Tennistavolo al palasport di Avenza

domenica, 14 novembre 2021, 20:20

La quarta giornata di serie A1 maschile ha registrato una bella vittoria per 4 1 del team carrarese su un ottimo Cagliari. L'Apuania Carrara, detentrice di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ha dovuto faticare non poco per superare per 4-2 la Marcozzi Cagliari, confermandosi capolista a punteggio pieno

giovedì, 11 novembre 2021, 09:05

Sabato 13 novembre alle ore 18 al palasport di Avenza Carrara l’USD Apuania Carrara Tennistavolo affronterà il Cagliari nella quarta giornata di andata del campionato di serie A1

giovedì, 11 novembre 2021, 08:40

Eliminati dalla Coppa Italia dopo essere rimasti imbattuti nei tre match disputati. È il destino del River Pieve, uscito dagli ottavi di finale della competizione dopo l’1-1, protrattosi fino ai tempi supplementari, interno contro la Massese

lunedì, 8 novembre 2021, 21:38

I risultati della terza giornata di andata dei campionati nazionali a squadre maschili di serie B1 girone B e di serie B2 girone E dell’ USD Apuania Carrara Tennistavolo

lunedì, 8 novembre 2021, 21:33

Sport e cultura della prevenzione che non deve finire mai. Anche nei momenti piacevoli ci si può prepare ad affrontare le situazioni che possono presentarsi negli gli ambienti impegnativi della montagna