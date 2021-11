Sport



Tennistavolo: Apuania Carrara sugli scudi a Poggibonsi

lunedì, 22 novembre 2021, 14:06

Si è svolto a Poggibonsi, sabato 20 e domenica 21 novembre, il secondo torneo regionale (dei tre previsti) di categoria valido per la qualificazione ai campionati italiani: al torneo erano presenti Andrea Tedesco, Nicola Bogazzi e Paolo Botti nella sesta categoria maschile oltre a Matilde Bellatalla e Pamela Bellari nella quarta categoria femminile. Vediamo nel dettaglio come si è sviluppato il torneo.



Nella sesta categoria con la via 54 partecipanti, Andrea Tedesco non è riuscito a superare il girone preliminare sconfitto da Azzari Adriano, Trotta Cristian ed Esposito Giacomo dimostrando però segnali di miglioramento rispetto alle ultime prestazioni; Paolo Botti è riuscito ad aggiudicarsi il proprio girone battendo la testa di serie n 5, Andrea Batisti, e successivamente nel tabellone ad eliminatoria diretta veniva sconfitto, nei primi 32, da Enrico Ghignoli; Nicola Bogazzi è stato la sorpresa del torneo battendo nel girone preliminare prima la testa di testa di serie n 2, Paolo Giovacchini, e poi Gianluca Biagioni e Rinaldo Bersezio, nel tabellone finale veniva sconfitto nei primi 16 contro Andrea Batisti per 3 a 1. Per tutti è stata un’ottima esperienza che tornerà loro utile nei prossimi appuntamenti sportivi. Nella quarta categoria femminile è arrivata la bella vittoria di Matilde Bellatalla, che si è imposta nel girone finale a cinque con quattro belle vittorie, nell’ordine ha battuto la compagna di squadra Pamela Bellari per 3 a 2, e successivamente sempre per 3 a 0, Luisa Giuricin, Letizia Lamporesi e Sara Truono; ottimo anche il secondo posto di Pamela Bellari che si è imposta per 3 a 0 su letizia Lamporesi e Luisa Giuricin e per 3 1 su Sara Truono.



Ecco alcune impressioni a caldo dei protagonisti. ”Non pensavo di aggiudicarmi il girone e battere la testa di serie numero due del torneo, sono contentissimo” afferma Nicola Bogazzi; “Ho vinto il girone battendo la testa di serie numero 5” dice Paolo Botti“ sono veramente felice“; “Sono veramente molto contenta di questa vittoria, mi sto allenando bene e giocando meglio in questo periodo” ci dice una sorridente Matilde Bellatalla; chiosa il tecnico Massimo Petriccioli “questa torneo è stato molto importante per Matilde e Pamela, prima e seconda e per Nicola e Paolo, vincitori dei gironi, aspetto Andrea ai prossimi appuntamenti".