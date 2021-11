Sport



Usd Apuania Carrara Tennistavolo affronta il Norbello

venerdì, 5 novembre 2021, 14:50

Sabato 6 novembre alle ore 18 al palasport di Avenza Carrara l’USD Apuania Carrara Tennistavolo affronterà il Norbello (OR).



L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo finora ha battuto per 4-0 il GG Teamwear Sant'Espedito Napoli e per 4-1 il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval e domani sera alle ore 18 affronterà tra le mura amiche il Tennistavolo Norbello, l’incontro sarà diretto dall’arbitro Stefano Palagi di Viareggio.



“Domani sarà un incontro non facile, il Norbello ha perso due partite ma contro squadre molto forti come il Cagliari ( 2 4) e il Castel Goffredo (1 4) , sappiamo che può contare su atleti di valore come il portoghese Ferreira de Carvalho, lo spagnolo Benito Rodriguez Javier e il russo Sergei Mokropolov oltre all’italiano Pasquale Vellucci, cercheremo di offrire la miglior prestazione possibile per non incappare in situazioni particolari“ ci dice il presidente Guglielmo Bellotti.



Altri incontri



Cagliari – Napoli

Prato – Castel Goffredo

Messina – Reggio Emilia rinviata al 20 11