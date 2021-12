Sport



Apuania Carrara chiude l'andata a punteggio pieno

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:04

Il girone di andata di serie A1 maschile per l’ USD Apuania Carrara Tennistavolo si è concluso domenica sera a Castel Goffredo, la vittoria gli ha permesso di conquistare, a punteggio pieno, il titolo virtuale di campioni d'inverno . L’incontro è stato arbitrato da Gianbeppe Cuatto di Torino.

La prima partita ha visto scendere in campo per l’USD Apuania Carrara Andrej Gacina, che ha portato in vantaggio i carraresi con un secco 3a0, nonostante la buona resistenza iniziale di Alessandro Baciocchi, che progressivamente ha dovuto lasciare il campo a Gacina. Uno a zero per Carrara.

Nella seconda partita Mihai Bobocica ha trovato una buona resistenza in Luca Bressan, che è stato capace di rimontare da 0-2 e di costringerlo alla "bella", nella quale il carrarese ha prevalso con margine di sicurezza. Due a zero per Carrara

Nella terza partita l'ucraino Viktor Yefimov in forza al Castel Goffredo è partito bene contro l’apuano Lubomir Pistej, ma durante il corso della partita il carrarese ha recuperato e si è aggiudicato la partita portando il team carrarese sul 3a0.

L’ Apuania effettuava un cambio ed inseriva Mutti Leonardo al posto di Mihai Bobocica nella quarta partita, ma Baciocchi, con una prestazione positiva, riusciva ad avere ha avuto la meglio, anche lui in risalita, su Leonardo Mutti. Tre a uno per Carrara.

Sul tre a uno per gli apuani Andrej Gacina ha battuto il temibile ucraino Viktor Yefimov in un match dove solo il primo set è risultato equilibrato che ha sostituito Bobocica. Il singolare meno equilibrato è stato l'ultimo, in cui Gacina ha lasciato a secco Yefimov, che lo ha messo alla frusta solo nel parziale conclusivo.

Il campionato osserverà ora la pausa natalizia e l’attività riprenderà a l’8 e 9 gennaio in Napoli per la disputa della Coppa Italia che coinvolgerà le prime quattro squadre del girone di andata con incroci 1vs4 e 2vs3 , corrispondenti agli incontri :

Apuania Carrara – Castel Goffredo

Messina- Cagliari

La classifica finale del girone di andata e fine 2021

Apuania Carrara 14

Messina 12

Cagliari 10

Castel Goffredo 7

Prato 2010 4

Reggio Emilia 4

Sant'Espedito Napoli 3

Norbello 2

Le prime quattro ai play off scudetto

La quinta e la sesta ai play out

Le ultime due retrocedono in serie A2

Tabellino dell’incontro Apuania Carrara Castel Goffredo

Alessandro Baciocchi - Andrej Gacina 0-3 (14-16, 8-11, 2-11)

Luca Bressan - Mihai Bobocica 2-3 (6-11, 6-11, 11-8, 11-5, 3-11)

Viktor Yefimov - Lubomir Pistej 1-3 (12-10, 6-11, 11-13, 8-11)

Alessandro Baciocchi - Leonardo Mutti 3-1 (7-11, 11-8, 11-5, 11-9)

Viktor Yefimov - Andrej Gacina 0-3 (6-11, 3-11, 9-11)