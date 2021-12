Sport



Apuania Carrara Tennistavolo fa visita al Castel Goffredo

sabato, 18 dicembre 2021, 14:39

Domenica l’Apuania Carrara Tennistavolo incontrerà, alle ore 18, in Castel Goffredo, la locale squadra nella settimana di andata del campionato nazionale a squadre di Serie A1; la squadra lombarda attualmente occupa il quarto posto in classifica, con 7 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte e cercherà di raccogliere importanti punti in vista dei play off finali, il team lombardo si presenta molto ben strutturato con il forte brasiliano russo Tiago Monteiro (6 vittorie e 2 sconfitte, l’ucraino Viktor Efimov (5 vittorie e 3 sconfitte), Alessandro Baciocchi (6 vittorie e 4 sconfitte) e Luca Bressan (0 vittorie e 4 sconfitte) , l’incontro si presenta quindi molto equilibrato, per questo motivo nell’ambiente carrarese si professa molta prudenza e rispetto per un’ avversario sicuramente temibile.

“mi auguro si possa disputare una buon incontro, l’avversario è di buon livello, lo dimostra la posizione in classifica , ritengo che per vincere si debba fornire una buona prestazione senza cali di tensione e/o disattenzioni, spero che la nostra squadra reduce dalla buona performance in Portogallo, dove si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Europa, possa mantenere il livello di attenzione necessario” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti, che continua” vorrei ancora soffermarmi su quanto accaduto a livello europeo dove abbiamo disputato 7 incontri, riportando altrettante vittorie, ottime prestazioni che stanno portando lustro alla nostra città, provincia e regione”