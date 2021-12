Sport



Apuania Carrara Tennistavolo traccia un bilancio del 2021

giovedì, 30 dicembre 2021, 12:52

L’anno 2021 si sta per congedare e l’Apuania Carrara Tennistavolo chiude così il suo 54 anno di attività consecutiva, essendo stata costituita il 1 febbraio 1968, un’avventura nata veramente tanti anni fa all’oratorio San Luigi di Carrara - Gesuiti -, così detto perché gestito dai padri gesuiti anche se il patrimonio immobiliare apparteneva alla Curia, e che oggi continua con lo stesso spirito di allora, e con gli stessi principi etico morali e sociali.

La società carrarese è la terza fra le società più longeve d’Italia, con riferimento alla data di affiliazione alla federazione italiana tennistavolo (01 gennaio 1969), ed è tra le più vecchie nel panorama sportivo comunale e provinciale. A coronamento di un simile percorso sportivo che annovera titoli provinciali, regionali, nazionali individuali e a squadre, presenze di propri atleti tesserati in nazionale assoluta e giovanile, campionati mondiali, europei, olimpiadi, è stata recentemente consegnata la stella d’oro al merito sportivo del Coni, cioè la massima onorificenza sportiva che il Coni attribuisce alle società sportive ,per capire l’importanza di tale riconoscimento segnaliamo che nella provincia di Massa Carrara solo altre due società sportiva possono vantare tale prestigiosa assegnazione.



Abbiamo per una breve analisi del 2021 sentito il presidente Guglielmo Bellotti “l’ anno, come tutti sappiamo, è stato ancora, purtroppo, caratterizzato dalla questione sanitaria; in un contesto non semplice, tuttavia, la nostra società è riuscita ancora a distinguersi sul panorama nazionale del tennistavolo come una delle più attive, ed importanti, siamo riusciti a vincere la Coppa Italia (seconda), lo Scudetto (quinto)e la Supercoppa, ci hanno consegnato lo splendido riconoscimento della Stella al merito d’oro, siamo riusciti a raggiungere i quarti di finale della coppa Europa per club, non posso che fare i complimenti ai nostri atleti, ai nostri dirigenti, ai collaboratori che hanno fattivamente contribuito alla conquista di questi prestigiosi riconoscimenti, desidero inoltre ringraziare il Coni e l’amministrazione per la dimostrata vicinanza e non ultimi i sostenitori economici“.



Tra le figure di rilievo della struttura societaria figura anche Massimo Petriccioli, responsabile della palestra, che afferma ”abbiamo ancora progetti importanti per il nostro futuro, sia sul lato agonistico che sul lato strutturale, che è quello che più di tutti ci sta a cuore, speriamo si possa, quanto prima, in concreto a parlare di una struttura dedicata alla nostra disciplina, pensiamo di essercelo meritata per risultati, anzianità e comportamenti, in altre città esistono già da tempo strutture dedicate, è ora che anche Carrara si caratterizzi per questo tipo di peculiarità, anche perchè stiamo anche ben lavorando con il settore giovanile”; chiosa Alessandro Merciadri “siamo molto contenti e soddisfatti per quanto abbiamo fatto durante l’anno necessita continuare sulla strada intrapresa”.