Due giorni importanti per l’USD Apuania Carrara Tennistavolo

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:27

L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo nei quattro incontri finora disputati ha battuto per 4-0 il GG Teamwear Sant'Espedito Napoli e il TT Norbello, per 4-1 il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval e per 4-2 il Cagliari, e disputerà due incontri molto difficili domenica mattina, alle ore 10, a Prato e lunedì, alle ore 18, tra le mura amiche, contro la fortissima squadra siciliana del Messina.



L’incontro col Prato, derby toscano, presenta insidie considerata la bontà della squadra laniera che può contare sull’esperto Paolo Bisi (nro 9 del ranking nazionale) autore di 3 vittorie e due sconfitte, sul giovane Marco Cappuccio (nro 16), su forte cileno Marcos La Madrid e sul russo Taras Merzeklin. La formazione pratese finora ha raccolto 3 punti, frutto di una vittoria, (4a2 a Norbello), un pareggio (3a3 a Napoli) e due sconfitte (0 4 contro Messina e 4a1 contro il Castel Goffredo) e come detto sopra si presenta molto ben attrezzata. L’incontro di lunedì alle ore 18 al palasport di Avenza, anticipo della sesta giornata di andata per l’impegno della squadra carrarese a fine settimana a Villa Nova de Gaia (Porto) in Portogallo per la seconda fase della Coppa Europa, sarà un impegno durissimo, la squadra siciliana è appaiata in testa alla classifica al team carrarese e ha una formazione veramente di prim’ordine, potendo contare sul fortissimo portoghese Joao Monteiro (nr 79 delle classifiche mondiali), sull’ucraino Yaroslav Zhmudenko (nro 144 delle classifiche mondiali) e suoi forti italiani Matteo Mutti (nro 3 del ranking nazionale) e Marco Rech (nro 1 del ranking nazionale), una squadra costruita per vincere.



“Domenica e lunedì sarà una due giorni molto importante per il proseguio del campionato, prima avremo il derby contro il Prato e il giorno dopo l’incontro casalingo con la formazione isolana, per poter riuscire a vincere dovremo in ambedue gli incontri, dare il massimo e offrire la miglior prestazione possibile, la concentrazione deve essere massima” e continua il presidente Guglielmo Bellotti ”per questo ci stiamo preparando nel migliore dei modi“, poi da lunedì penseremo alla trasferta in Portogallo per la seconda fase della Coppa Europea del fine settimana , un passo alla volta”.

Classifica dopo la quarta giornata di andata

Apuania Carrara 8

Messina 8

Castel Goffredo 5

Cagliari 4

Prato 3

Reggio Emilia 2

Napoli 2

Norbello 0

Le prime quattro ai play off .

La quinta e la sesta ai play out

La settima e l’ottava retrocedono in serie A2.